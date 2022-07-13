Тюменский уклонист получил крупный штраф

За неоднократное уклонение от службы тюменец заплатит 100 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Штраф в 100 тысяч рублей получил житель Тюменской области, который попытался «откосить» от армии. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков.

«За время весеннего призыва у нас было 16 уклонистов. Одного из них приговорили к самому крупному штрафу в 100 тысяч рублей. От призыва этот молодой человек уклонялся неоднократно», — рассказал URA.RU Куличков.

Еще десяти тюменцам также выписали штрафы, но суммы были меньше. Взыскания начинались от 5 000 рублей. Два человека должны будут заплатить 30 и 60 тысяч.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени резко выросло число призывников, заключивших контракты (как минимум в два раза). А часть тех, кто отправился на срочную службу, будут охранять президента РФ и его резиденцию.