13 июля 2022

Тюменский уклонист получил крупный штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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За неоднократное уклонение от службы тюменец заплатит 100 тысяч рублей Фото:

Штраф в 100 тысяч рублей получил житель Тюменской области, который попытался «откосить» от армии. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков.

«За время весеннего призыва у нас было 16 уклонистов. Одного из них приговорили к самому крупному штрафу в 100 тысяч рублей. От призыва этот молодой человек уклонялся неоднократно», — рассказал URA.RU Куличков.

Еще десяти тюменцам также выписали штрафы, но суммы были меньше. Взыскания начинались от 5 000 рублей. Два человека должны будут заплатить 30 и 60 тысяч.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени резко выросло число призывников, заключивших контракты (как минимум в два раза). А часть тех, кто отправился на срочную службу, будут охранять президента РФ и его резиденцию.

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Штраф в 100 тысяч рублей получил житель Тюменской области, который попытался «откосить» от армии. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков. «За время весеннего призыва у нас было 16 уклонистов. Одного из них приговорили к самому крупному штрафу в 100 тысяч рублей. От призыва этот молодой человек уклонялся неоднократно», — рассказал URA.RU Куличков. Еще десяти тюменцам также выписали штрафы, но суммы были меньше. Взыскания начинались от 5 000 рублей. Два человека должны будут заплатить 30 и 60 тысяч. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени резко выросло число призывников, заключивших контракты (как минимум в два раза). А часть тех, кто отправился на срочную службу, будут охранять президента РФ и его резиденцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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