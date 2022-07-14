В Кремле обрадовались, что КНДР признала Донбасс

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле позитивно оценивают решение Северной Кореи, заявил Дмитрий Песков Фото:

Кремль позитивно оценивает действия Северной Кореи по признаю независимости республик Донбасса. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока других сигналов нет. Но этот шаг мы расцениваем позитивно», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Северная Корея объявила о признании независимости ЛНР и ДНР 13 июля. Россия сделала это 22 февраля.

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Кремль позитивно оценивает действия Северной Кореи по признаю независимости республик Донбасса. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока других сигналов нет. Но этот шаг мы расцениваем позитивно», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Северная Корея объявила о признании независимости ЛНР и ДНР 13 июля. Россия сделала это 22 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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