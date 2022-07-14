В Кремле обрадовались, что КНДР признала Донбасс

В Кремле позитивно оценивают решение Северной Кореи, заявил Дмитрий Песков
Кремль позитивно оценивает действия Северной Кореи по признаю независимости республик Донбасса. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока других сигналов нет. Но этот шаг мы расцениваем позитивно», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Северная Корея объявила о признании независимости ЛНР и ДНР 13 июля. Россия сделала это 22 февраля.
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