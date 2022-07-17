В Тюмени пройдет бесплатный концерт самого доброго репера России

Концерт пройдет у «Конторы пароходства», вход свободный Фото: Денис Моргунов © URA.RU

МС Сенечка, которого называют самым добрым репером России, бесплатно выступит для тюменцев в рамках закрытия проекта «Морфология улиц». Об этом URA.RU рассказали в «Конторе пароходства».

«Самый добрый рэпер России бесплатно выступит в Тюмени. 31 июля состоится закрытие пятого проекта паблик-арта „Морфология улиц“, в рамках которого состоится концерт музыканта МС Сенечки», — рассказали URA.RU в «Конторе пароходства».

Статус самого доброго репера по версии нескольких федеральных изданий МС Сенечка получил за свои песни: эксперты отмечают их душевность и позитивное настроение. Услышать треки музыканта тюменцы смогут на летней сцене у мультицентра «Контора пароходства». Время начала концерта организаторы пока не озвучили.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошел бесплатный концерт группы «Иванушки International». Посмотреть на звезд российской эстрады пожелало так много жителей, что людям приходилось забираться на деревья.