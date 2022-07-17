17 июля 2022
16 июля 2022

В Тюмени пройдет бесплатный концерт самого доброго репера России

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Тюмень, кинотеатр, контора пароходства, уличный кинотеатр
Концерт пройдет у «Конторы пароходства», вход свободный Фото:

МС Сенечка, которого называют самым добрым репером России, бесплатно выступит для тюменцев в рамках закрытия проекта «Морфология улиц». Об этом URA.RU рассказали в «Конторе пароходства».

«Самый добрый рэпер России бесплатно выступит в Тюмени. 31 июля состоится закрытие пятого проекта паблик-арта „Морфология улиц“, в рамках которого состоится концерт музыканта МС Сенечки», — рассказали URA.RU в «Конторе пароходства».

Статус самого доброго репера по версии нескольких федеральных изданий МС Сенечка получил за свои песни: эксперты отмечают их душевность и позитивное настроение. Услышать треки музыканта тюменцы смогут на летней сцене у мультицентра «Контора пароходства». Время начала концерта организаторы пока не озвучили.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошел бесплатный концерт группы «Иванушки International». Посмотреть на звезд российской эстрады пожелало так много жителей, что людям приходилось забираться на деревья.

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МС Сенечка, которого называют самым добрым репером России, бесплатно выступит для тюменцев в рамках закрытия проекта «Морфология улиц». Об этом URA.RU рассказали в «Конторе пароходства». «Самый добрый рэпер России бесплатно выступит в Тюмени. 31 июля состоится закрытие пятого проекта паблик-арта „Морфология улиц“, в рамках которого состоится концерт музыканта МС Сенечки», — рассказали URA.RU в «Конторе пароходства». Статус самого доброго репера по версии нескольких федеральных изданий МС Сенечка получил за свои песни: эксперты отмечают их душевность и позитивное настроение. Услышать треки музыканта тюменцы смогут на летней сцене у мультицентра «Контора пароходства». Время начала концерта организаторы пока не озвучили. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошел бесплатный концерт группы «Иванушки International». Посмотреть на звезд российской эстрады пожелало так много жителей, что людям приходилось забираться на деревья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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