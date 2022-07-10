10 июля 2022
09 июля 2022

Тюменцы полезли на деревья из-за концерта Иванушек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
Концерт группы «Иванушки International» прошел на площади 400-летия Тюмени 10 июля Фото:

Ради того, чтобы увидеть концерт группы «Иванушки International», тюменцам пришлось залазить на деревья. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».

«И даже на дереве чувак. Кто на что горазд», — прокомментировала опубликованный пост с фотографиями концерта Светлана Владимирова. «Как он туда залез? И как слазил?» — дополнила тюменка.

В комментариях жители города не поддержали выбор площадки для проведения концерта. «Площадку для концерта выбрали не очень. С учетом того что у нас населения почти миллион и тут даже 20% не было, а место уже не хватило», — высказала свое мнение Ева Смирнова. Некоторые жители Тюмени подготовились к концерту и взяли с собой бинокль и табуретки. «С биноклем молодец», — написала Елена Вареникова.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени пройдет бесплатный концерт группы «Иванушки International». Порадовать в честь своего 30-летия жителей города решил ресторанный холдинг «МаксиМ».

Чтобы посмотреть на концерт группы «Иванушки International» тюменцам пришлось залазить на дерево
Чтобы посмотреть на концерт группы «Иванушки International» тюменцам пришлось брать с собой бинокль

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Ради того, чтобы увидеть концерт группы «Иванушки International», тюменцам пришлось залазить на деревья. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте». «И даже на дереве чувак. Кто на что горазд», — прокомментировала опубликованный пост с фотографиями концерта Светлана Владимирова. «Как он туда залез? И как слазил?» — дополнила тюменка. В комментариях жители города не поддержали выбор площадки для проведения концерта. «Площадку для концерта выбрали не очень. С учетом того что у нас населения почти миллион и тут даже 20% не было, а место уже не хватило», — высказала свое мнение Ева Смирнова. Некоторые жители Тюмени подготовились к концерту и взяли с собой бинокль и табуретки. «С биноклем молодец», — написала Елена Вареникова. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени пройдет бесплатный концерт группы «Иванушки International». Порадовать в честь своего 30-летия жителей города решил ресторанный холдинг «МаксиМ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...