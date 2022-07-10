Концерт группы «Иванушки International» прошел на площади 400-летия Тюмени 10 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ради того, чтобы увидеть концерт группы «Иванушки International», тюменцам пришлось залазить на деревья. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».

«И даже на дереве чувак. Кто на что горазд», — прокомментировала опубликованный пост с фотографиями концерта Светлана Владимирова. «Как он туда залез? И как слазил?» — дополнила тюменка.

В комментариях жители города не поддержали выбор площадки для проведения концерта. «Площадку для концерта выбрали не очень. С учетом того что у нас населения почти миллион и тут даже 20% не было, а место уже не хватило», — высказала свое мнение Ева Смирнова. Некоторые жители Тюмени подготовились к концерту и взяли с собой бинокль и табуретки. «С биноклем молодец», — написала Елена Вареникова.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени пройдет бесплатный концерт группы «Иванушки International». Порадовать в честь своего 30-летия жителей города решил ресторанный холдинг «МаксиМ».

Чтобы посмотреть на концерт группы «Иванушки International» тюменцам пришлось залазить на дерево Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Чтобы посмотреть на концерт группы «Иванушки International» тюменцам пришлось брать с собой бинокль Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»