Губернаторы «тюменской матрешки» просели в рейтинге глав регионов

19 июля 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Моор, Артюхов и Комарова (слева направо) были недостаточно активны в своих социальных сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор переместился с 7 на 18 место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Информация представлена на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций. Главы ЯНАО и ХМАО Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова также ухудшили позиции. «Рейтинг активности глав регионов РФ в социальных сетях. Период — с 11 по 17 июля. Губернатор Тюменской области Александр Моор — 18 место», — сообщается на сайте АПЭК. Неделей ранее глава региона занимал седьмую позицию рейтинга. За прошедшую неделю в его аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано три поста, в Telegram — четыре. С 4 по 10 июля — по семь. Эксперты также оценивали публикации в «Одноклассниках» и отклик пользователей на сообщения Моора. Губернаторы соседних регионов тюменской матрешки — глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава ХМАО Наталья Комарова, также не смогли улучшить свои позиции по сравнению с позапрошлой неделей. У ямальского губернатора 13 место (-1 пункт), у главы Югры — 44-е (-1). Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Губернатор Тюменской области Александр Моор переместился с 7 на 18 место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Информация представлена на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций. Главы ЯНАО и ХМАО Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова также ухудшили позиции. «Рейтинг активности глав регионов РФ в социальных сетях. Период — с 11 по 17 июля. Губернатор Тюменской области Александр Моор — 18 место», — сообщается на сайте АПЭК. Неделей ранее глава региона занимал седьмую позицию рейтинга. За прошедшую неделю в его аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано три поста, в Telegram — четыре. С 4 по 10 июля — по семь. Эксперты также оценивали публикации в «Одноклассниках» и отклик пользователей на сообщения Моора. Губернаторы соседних регионов тюменской матрешки — глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава ХМАО Наталья Комарова, также не смогли улучшить свои позиции по сравнению с позапрошлой неделей. У ямальского губернатора 13 место (-1 пункт), у главы Югры — 44-е (-1).