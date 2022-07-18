Ишимцы переживают, что пока не случится что-нибудь нехорошее, деревья никто не уберет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ишимцы обеспокоены тем, что в одном из дворов города не убирают сломанные деревья. Пост с фотографиями очевидцы опубликовали в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Горожане переживают, что пока не случится что-нибудь нехорошее, деревья не уберут.

«Сколько можно писать про двор на Карла Маркса 80? Кто занимается вырубкой деревьев? Скоро на голову деревья падать будут», — высказался анонимный автор поста.

Пользователи социальной сети поддержали возмущение автора в комментариях. «Ужас. Там мамочки с детьми каждый день проходят по этой ограде по пути в детский сад, машины проезжают. Вот когда что-то случится не дай бог, только тогда кто-то шевелиться начнет, к сожалению», — написала Яна Акшинская. «Уберут, когда что-нибудь случится», — прокомментировала Каролина Ок.

В департаменте городского хозяйства Ишима агентству сообщили, что обращений от граждан не поступало. «Ситуация будет взята на контроль. Отправим по адресу специалистов, они выяснят на чьей территории эти деревья и оперативно их уберем», — пояснил заместитель Главы города по городскому хозяйству, Лизунов Дмитрий Валерьевич.