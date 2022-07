Байдена заставляют вернуть незаконно полученный подарок

К Байдену обратились экологи из-за подаренной чаши из дерева каури, добыча которого запрещена с 2018 года Фото: Официальный сайт президента Украины Экологи и представители племени Те-тай-токерау считают, что президент США Джо Байден должен вернуть подаренную ему премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн чашу из дерева каури, добыча которого запрещена с 2018 года. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand. «Он должен вернуть ее. Из всего, что могла бы подарить наша страна США, изделия из каури — самая неподходящая вещь. Такой выбор премьера, на фоне огромной работы, которую мы проделали для защиты болотных каури, просто шокирует», — прокомментировала в интервью радио Radio New Zealand председатель Общества защиты окружающей среды Северного острова Фиона Феррелл. Каури являются древнейшим видом деревьев, которые существовали еще во времена юрского периода. По мнению активистов, его добыча может не только повредить экосистеме, но и уничтожить важные исторические и культурные места страны. Представитель племени Те-тай-токерау Сноу Тейн считает, что правительство не уделяет должного внимания экологии страны и таким поступком совершает «ужасную ошибку». Ранее URA.RU сообщало, что рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до 36%. Газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить американскому лидеру импичмент в случае победы на промежуточных выборах.

