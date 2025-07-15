Праворульным машинам хотят ограничить доступ к дорогам

Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением изменить действующие правила допуска автомобилей с правым рулем к участию в дорожном движении. Авторы инициативы ссылаются на анализ возможных рисков, связанных с эксплуатацией такого транспорта.
«Предлагается закрепить пересмотр подходов к допуску к участию в дорожном движении транспортных средств с правым расположением рулевого управления на основе оценки рисков в области безопасности дорожного движения, создаваемых эксплуатацией таких транспортных средств», — говорится в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Текст есть в распоряжении ТАСС.
Документ указывает на рост ввоза в Россию праворульных машин из восточных стран. В нем также говорится о том, что транспортный риск таких автомобилей вдвое выше, чем у машин с левым рулем.
Вопросы безопасности дорожного движения в России в последние годы становятся предметом особого внимания законодателей и ведомств. Ранее в Госдуме уже был одобрен в первом чтении законопроект, ужесточающий правила для пользователей средств индивидуальной мобильности и велосипедов, включая введение штрафов и ограничений.
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