14 июля 2025

Сенат США после угроз Трампа перехотел обсуждать санкции против РФ

Сенат США отложил законопроект о санкциях против РФ после слов Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
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Законопроект об антироссийских санкциях отложен, поскольку Трамп хочет ввести пошлины против Москвы
Законопроект об антироссийских санкциях отложен, поскольку Трамп хочет ввести пошлины против Москвы Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Сенат США не будет рассматривать усиление антироссийских санкций после слов президента Дональда Трампа о возможном введении импортных пошлин против России, если не удастся достичь соглашения по Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на лидера республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джона Тьюна (штат Южная Дакота).

«Похоже, что сейчас президент собирается попытаться сделать часть этого самостоятельно», — цитирует издание слова сенатора. Он отметил, что если Дональд Трамп сочтет усиление санкций уместным и полезным для переговорного процесса, сенаторы готовы подключиться к этой работе.

Тьюна подчеркнул, что Сенат будет работать в тесной координации с Белым домом и Палатой представителей. По его словам, стратегия по вопросу санкций будет согласована с администрацией президента. Он также отметил, что сенаторы приложат все усилия для выработки единого подхода к дальнейшим действиям в отношении России.

Законопроект предусматривает ограничения для российских чиновников и секторов экономики, однако администрация Трампа до последнего пыталась смягчить его и ожидала одобрения Конгресса. В ходе своего заявления о России 14 июля президент США заявил, что дает Москве 50 дней для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он готов в противном случае ввести 100%-ные пошлины против РФ и ее партнеров. Как рассказали URA.RU эксперты, Трамп устал видеть «жесткую позицию» российского лидера Владимира Путина по вопросу урегулирования конфликта на Украине и решил надавить на Россию. Его угрозы ввести 100%-ные импортные пошлины на товары РФ вряд ли реализуются или испугают РФ.

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Сенат США не будет рассматривать усиление антироссийских санкций после слов президента Дональда Трампа о возможном введении импортных пошлин против России, если не удастся достичь соглашения по Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на лидера республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джона Тьюна (штат Южная Дакота). «Похоже, что сейчас президент собирается попытаться сделать часть этого самостоятельно», — цитирует издание слова сенатора. Он отметил, что если Дональд Трамп сочтет усиление санкций уместным и полезным для переговорного процесса, сенаторы готовы подключиться к этой работе. Тьюна подчеркнул, что Сенат будет работать в тесной координации с Белым домом и Палатой представителей. По его словам, стратегия по вопросу санкций будет согласована с администрацией президента. Он также отметил, что сенаторы приложат все усилия для выработки единого подхода к дальнейшим действиям в отношении России. Законопроект предусматривает ограничения для российских чиновников и секторов экономики, однако администрация Трампа до последнего пыталась смягчить его и ожидала одобрения Конгресса. В ходе своего заявления о России 14 июля президент США заявил, что дает Москве 50 дней для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он готов в противном случае ввести 100%-ные пошлины против РФ и ее партнеров. Как рассказали URA.RU эксперты, Трамп устал видеть «жесткую позицию» российского лидера Владимира Путина по вопросу урегулирования конфликта на Украине и решил надавить на Россию. Его угрозы ввести 100%-ные импортные пошлины на товары РФ вряд ли реализуются или испугают РФ.
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