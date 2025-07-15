Вклады в банках начали приносить меньше денег россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя доходность по вкладам едва достигает 18%
Средняя доходность по вкладам едва достигает 18% Фото:

Крупнейшие российские банки продолжили понижать ставки по вкладам после июньского заседания Центробанка. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов маркетплейса «Финуслуги», опубликованные в релизе компании.

«Больше всего снизилась доходность годовых вкладов — средняя ставка по ним в топ-20 банков упала на 2,27 п. п. до 16,24%. По депозитам на шесть месяцев доходность снизилась на 1,94 п. п., составив 17,25%, на три месяца — на 1,65 п. п. до 17,93%», — сообщают «Ведомости».

Тенденция снижения ставок прослеживается с июня, когда Банк России объявил о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. Аналитики прогнозировали дальнейшее понижение ставок по мере снижения инфляции и ключевой ставки, а в Госдуме предполагали, что к концу 2025 года ключевая ставка может опуститься до 13–15%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупнейшие российские банки продолжили понижать ставки по вкладам после июньского заседания Центробанка. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов маркетплейса «Финуслуги», опубликованные в релизе компании. «Больше всего снизилась доходность годовых вкладов — средняя ставка по ним в топ-20 банков упала на 2,27 п. п. до 16,24%. По депозитам на шесть месяцев доходность снизилась на 1,94 п. п., составив 17,25%, на три месяца — на 1,65 п. п. до 17,93%», — сообщают «Ведомости». Тенденция снижения ставок прослеживается с июня, когда Банк России объявил о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. Аналитики прогнозировали дальнейшее понижение ставок по мере снижения инфляции и ключевой ставки, а в Госдуме предполагали, что к концу 2025 года ключевая ставка может опуститься до 13–15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...