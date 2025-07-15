Защита экс-замминистра обороны Иванова обжаловала приговор о хищении миллиардов

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Защита Иванова требует его полного оправдания
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Адвокаты бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, приговоренного к 13 годам колонии за хищение и вывод почти четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц», обжаловали решение суда в апелляционном порядке. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор Тимуру Иванову». — рассказал Балуев ТАССу. Защита требует отмены приговора суда первой инстанции по делу о растрате, прекращения уголовного преследования и полного оправдания обвиняемого. Документ, обжалующий первоначальное решение по делу Иванова, был также отправлен по электронной почте.

Ранее, 1 июля, Мосгорсуд вынес приговор Иванову, назначив ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии. Экс-замминистра обороны и его бывший подчиненный Антон Филатов, признаны виновными в хищении средств при приобретении паромов для Керченской переправы, а также в выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц», передает RT.

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Адвокаты бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, приговоренного к 13 годам колонии за хищение и вывод почти четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц», обжаловали решение суда в апелляционном порядке. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев. «Мы подали апелляционную жалобу на приговор Тимуру Иванову». — рассказал Балуев ТАССу. Защита требует отмены приговора суда первой инстанции по делу о растрате, прекращения уголовного преследования и полного оправдания обвиняемого. Документ, обжалующий первоначальное решение по делу Иванова, был также отправлен по электронной почте. Ранее, 1 июля, Мосгорсуд вынес приговор Иванову, назначив ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии. Экс-замминистра обороны и его бывший подчиненный Антон Филатов, признаны виновными в хищении средств при приобретении паромов для Керченской переправы, а также в выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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