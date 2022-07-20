Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Сирия зеркально ответила на решение Украины Фото:

Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщается на сайте «Сирийско-арабского информационного агентства (SANA).

«Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Это ответ на аналогичное решение Киева», — сообщает SANA.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве отношений с Сирией. В министерстве сообщили, что это решение было принято из-за того, что Сирия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщается на сайте «Сирийско-арабского информационного агентства (SANA). «Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Это ответ на аналогичное решение Киева», — сообщает SANA. Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве отношений с Сирией. В министерстве сообщили, что это решение было принято из-за того, что Сирия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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