Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной

20 июля 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Сирия зеркально ответила на решение Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщается на сайте «Сирийско-арабского информационного агентства (SANA). «Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Это ответ на аналогичное решение Киева», — сообщает SANA. Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве отношений с Сирией. В министерстве сообщили, что это решение было принято из-за того, что Сирия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщается на сайте «Сирийско-арабского информационного агентства (SANA). «Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Это ответ на аналогичное решение Киева», — сообщает SANA. Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве отношений с Сирией. В министерстве сообщили, что это решение было принято из-за того, что Сирия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.