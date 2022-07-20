Сирия зеркально ответила на решение Украины
Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщается на сайте «Сирийско-арабского информационного агентства (SANA).
«Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Это ответ на аналогичное решение Киева», — сообщает SANA.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве отношений с Сирией. В министерстве сообщили, что это решение было принято из-за того, что Сирия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.
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