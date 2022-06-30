МИД Украины разрывает отношения с Сирией после признания ЛДНР

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией из-за того, что страна признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте правительства страны.
«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать независимость Донецкой и Луганской областей <…> В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — сообщается на сайте правительства.
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Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией из-за того, что страна признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте правительства страны. «Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать независимость Донецкой и Луганской областей <…> В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — сообщается на сайте правительства. Сирия признала независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 20 июня. До этого, 22 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Позже Россия начала спецоперацию, призванную освободить территории Донбасса и его жителей, страдающих от геноцида киевских х властей.