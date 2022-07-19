Кавказская диаспора в Салехарде лишилась одного из своих лидеров

В Салехарде умер лидер кавказской диаспоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) простились с одни из лидеров и основателей кавказкой диаспоры «Народы Кавказа» Утбаном Халиковым, который умер в возрасте 58 лет. Как рассказали URA.RU члены объединения, для них это серьезная утрата.

«Он [Халиков] объединил людей с Кавказа и Закавказья, решал проблемы диаспоры на уровне местных властей. Однако официальную регистрацию нашу объединение получило только в 2022 году. И вроде бы ему, как никому, имеющему авторитет, заниматься этим делом дальше, но такое случилось. Халиков всегда решал межнациональные конфликты, поэтому они даже не доходили до представителей власти», — поясняет член диаспоры Аминат Абакарова.

Также она отметила, что пока не ясно, в каком русле будет выстраиваться работа диаспоры без идейного вдохновителя, которым был Халиков, но свое существование это объединение точно продолжит. «Несмотря на то, что его не стало, организация не закроется», — уточнила Абакарова.

Председатель «Народов Кавказа» Омархаджи Садыков и друг умершего рассказал, что именно Халиков был инициатором создания их общественной организации. «Это большая утрата. Он был организатором всех мероприятий, которые проводит диаспора», — сообщил Садыков.