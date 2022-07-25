CNN: США и Украина начали подготовку «плана Б»

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Открытие элеватора.Курган, пшеница, зерно, рапс, овес, зерновая лаборатория
США и Украина собираются транспортировать зерно сухопутным путем Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Соединенные Штаты совместно с Украиной начали разрабатывать «план Б» по вывозу зерна из черноморских портов. Об этом заявила менеджер американского Агентства по международному развитию Саманта Пауэр.

«План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и корректировку железнодорожных систем, чтобы они были лучше согласованы с европейскими, чтобы экспорт мог двигаться быстрее», — передает слова Пауэр CNN. Однако специалист сомневается в том, что новый план сработает. По мнению Пауэр, никаких гарантий, что зерно получится вывезти из Украины нет.

Представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна 22 июля. Для этой процедуры в Стамбул прилетел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает «Царьград». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что вывоз украинского зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни.

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Соединенные Штаты совместно с Украиной начали разрабатывать «план Б» по вывозу зерна из черноморских портов. Об этом заявила менеджер американского Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. «План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и корректировку железнодорожных систем, чтобы они были лучше согласованы с европейскими, чтобы экспорт мог двигаться быстрее», — передает слова Пауэр CNN. Однако специалист сомневается в том, что новый план сработает. По мнению Пауэр, никаких гарантий, что зерно получится вывезти из Украины нет. Представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна 22 июля. Для этой процедуры в Стамбул прилетел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает «Царьград». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что вывоз украинского зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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