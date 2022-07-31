Курганскому музыканту подарили гитару чиновника. Фото

01 августа 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

О подарке рассказали представители местной администрации (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На фестивале бардовской песни «Караулка-2022» в Каргапольском муниципальном округе Курганской области местному жителю подарили гитару главы муниципалитета Евгения Ленкова. Об этом сообщили представители местной администрации. «Возле озера Караульного в селе Усть-Миасском прошел IX фестиваль бардовской песни „Караулка-2022“ под девизом „Наполним музыкой сердца“. <…> Гран-при — гитара от главы Каргапольского муниципального округа — достался каргапольцу Михаилу Притчину», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». В фестивале участвовали местные жители и гости из соседних округов и регионов. Например, приз зрительских симпатий получил житель Челябинска Владимир Осинцев. Гитару вручили обладателю гран-при Фото: группа администрации Каргапольского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

На фестивале бардовской песни «Караулка-2022» в Каргапольском муниципальном округе Курганской области местному жителю подарили гитару главы муниципалитета Евгения Ленкова. Об этом сообщили представители местной администрации. «Возле озера Караульного в селе Усть-Миасском прошел IX фестиваль бардовской песни „Караулка-2022“ под девизом „Наполним музыкой сердца“. <…> Гран-при — гитара от главы Каргапольского муниципального округа — достался каргапольцу Михаилу Притчину», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». В фестивале участвовали местные жители и гости из соседних округов и регионов. Например, приз зрительских симпатий получил житель Челябинска Владимир Осинцев.