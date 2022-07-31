О подарке рассказали представители местной администрации (архивное фото)
На фестивале бардовской песни «Караулка-2022» в Каргапольском муниципальном округе Курганской области местному жителю подарили гитару главы муниципалитета Евгения Ленкова. Об этом сообщили представители местной администрации.
«Возле озера Караульного в селе Усть-Миасском прошел IX фестиваль бардовской песни „Караулка-2022“ под девизом „Наполним музыкой сердца“. <…> Гран-при — гитара от главы Каргапольского муниципального округа — достался каргапольцу Михаилу Притчину», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
В фестивале участвовали местные жители и гости из соседних округов и регионов. Например, приз зрительских симпатий получил житель Челябинска Владимир Осинцев.
Гитару вручили обладателю гран-при
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