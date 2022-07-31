31 июля 2022
29 июля 2022

Курганскому музыканту подарили гитару чиновника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня Surf Coffee. Екатеринбург, гитара
О подарке рассказали представители местной администрации (архивное фото) Фото:

На фестивале бардовской песни «Караулка-2022» в Каргапольском муниципальном округе Курганской области местному жителю подарили гитару главы муниципалитета Евгения Ленкова. Об этом сообщили представители местной администрации.

«Возле озера Караульного в селе Усть-Миасском прошел IX фестиваль бардовской песни „Караулка-2022“ под девизом „Наполним музыкой сердца“. <…> Гран-при — гитара от главы Каргапольского муниципального округа — достался каргапольцу Михаилу Притчину», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

В фестивале участвовали местные жители и гости из соседних округов и регионов. Например, приз зрительских симпатий получил житель Челябинска Владимир Осинцев.

Гитару вручили обладателю гран-при
Фото:
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На фестивале бардовской песни «Караулка-2022» в Каргапольском муниципальном округе Курганской области местному жителю подарили гитару главы муниципалитета Евгения Ленкова. Об этом сообщили представители местной администрации. «Возле озера Караульного в селе Усть-Миасском прошел IX фестиваль бардовской песни „Караулка-2022“ под девизом „Наполним музыкой сердца“. <…> Гран-при — гитара от главы Каргапольского муниципального округа — достался каргапольцу Михаилу Притчину», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». В фестивале участвовали местные жители и гости из соседних округов и регионов. Например, приз зрительских симпатий получил житель Челябинска Владимир Осинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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