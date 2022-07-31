Курганский губернатор уехал из региона ради важного форума

01 августа 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков уехал на молодежный форум в соседний регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков примет участие в молодежном форуме «Утро», который проходит в Ханты-Мансийске. Посещение курганским губернатором мероприятия URA.RU подтвердили в правительстве области. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует принять участие в форуме „Утро“ 2 августа», — сообщили в пресс-службе правительства. Форум начал свою работу в понедельник, 1 августа. На форуме «Утро» традиционно собирается молодежь из регионов Уральского федерального округа. В 2022 году поступило более 1500 заявок на участие, в том числе из других регионов. Закончится форум 10 августа. Ранее URA.RU сообщало, что на мероприятие приедет полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он должен провести совещания с главами регионов, которые приедут в разное время.

Глава Курганской области Вадим Шумков примет участие в молодежном форуме «Утро», который проходит в Ханты-Мансийске. Посещение курганским губернатором мероприятия URA.RU подтвердили в правительстве области. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует принять участие в форуме „Утро“ 2 августа», — сообщили в пресс-службе правительства. Форум начал свою работу в понедельник, 1 августа. На форуме «Утро» традиционно собирается молодежь из регионов Уральского федерального округа. В 2022 году поступило более 1500 заявок на участие, в том числе из других регионов. Закончится форум 10 августа. Ранее URA.RU сообщало, что на мероприятие приедет полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он должен провести совещания с главами регионов, которые приедут в разное время.