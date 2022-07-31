31 июля 2022
29 июля 2022

Курганский губернатор уехал из региона ради важного форума

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков уехал на молодежный форум в соседний регион Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков примет участие в молодежном форуме «Утро», который проходит в Ханты-Мансийске. Посещение курганским губернатором мероприятия URA.RU подтвердили в правительстве области.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует принять участие в форуме „Утро“ 2 августа», — сообщили в пресс-службе правительства. Форум начал свою работу в понедельник, 1 августа.

На форуме «Утро» традиционно собирается молодежь из регионов Уральского федерального округа. В 2022 году поступило более 1500 заявок на участие, в том числе из других регионов. Закончится форум 10 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что на мероприятие приедет полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он должен провести совещания с главами регионов, которые приедут в разное время.

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Глава Курганской области Вадим Шумков примет участие в молодежном форуме «Утро», который проходит в Ханты-Мансийске. Посещение курганским губернатором мероприятия URA.RU подтвердили в правительстве области. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует принять участие в форуме „Утро“ 2 августа», — сообщили в пресс-службе правительства. Форум начал свою работу в понедельник, 1 августа. На форуме «Утро» традиционно собирается молодежь из регионов Уральского федерального округа. В 2022 году поступило более 1500 заявок на участие, в том числе из других регионов. Закончится форум 10 августа. Ранее URA.RU сообщало, что на мероприятие приедет полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он должен провести совещания с главами регионов, которые приедут в разное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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