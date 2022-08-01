01 августа 2022
31 июля 2022

Тюменская прокуратура усомнилась в причинах дыма над Тобольском

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Клипарт Прокуратура. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области
Прокуратуры изучит факт задымления над Тобольском Фото:

По факту задымления над Тобольском проведут проверку. Ситуацией заинтересовался прокурор Тюменской области Владислав Московских, который поручил изучить этот случай. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее жители города жаловались на черный дым в городе из-за горения факелов завода «Запсибнефтехима» (входит в группу «СИБУР»).

«Прокурор Тюменской области организовал проверку по факту задымления над территорией завода ООО „ЗапсибНефтехим“ в городе Тобольске», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Уточняется, что для проверки привлекут контролирующие органы. При наличии оснований ведомство примет соответствующие меры.

Ранее URA.RU сообщало, что пресс-служба «Запсибнефтехима» объяснила тоболякам происхождение черного дыма над городом, в безопасности которого усомнились жители. По их словам, из-за падения напряжения пришлось утилизировать избыток углеводородов путем сгорания на факельных установках. Компания также убедила всех в отсутствии вреда от этого процесса.

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По факту задымления над Тобольском проведут проверку. Ситуацией заинтересовался прокурор Тюменской области Владислав Московских, который поручил изучить этот случай. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее жители города жаловались на черный дым в городе из-за горения факелов завода «Запсибнефтехима» (входит в группу «СИБУР»). «Прокурор Тюменской области организовал проверку по факту задымления над территорией завода ООО „ЗапсибНефтехим“ в городе Тобольске», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Уточняется, что для проверки привлекут контролирующие органы. При наличии оснований ведомство примет соответствующие меры. Ранее URA.RU сообщало, что пресс-служба «Запсибнефтехима» объяснила тоболякам происхождение черного дыма над городом, в безопасности которого усомнились жители. По их словам, из-за падения напряжения пришлось утилизировать избыток углеводородов путем сгорания на факельных установках. Компания также убедила всех в отсутствии вреда от этого процесса.
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