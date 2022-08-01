Самое распространенное онкологическое заболевание в ЯНАО — ЗНО молочных желез Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ЯНАО входят в список регионов с самой низкой смертностью от онкологических заболеваний. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.

«С онкологией на диспансерном учете в регионе состоят 6 695 пациентов. Из них 63% от общего числа больных ушли в стойкую ремиссию, они продолжают наблюдаться у врачей-онкологов и находиться под диспансерным наблюдением. Показатель смертности от заболеваний в регионе один из самых низких в стране и составляет 83,9 на 100 тыс. населения», — рассказали в пресс-службе.

Также в здравоохранении отметили, что в округе особое внимание уделяется раннему выявлению злокачественного новообразования, диспансерному наблюдению и лечению. В ЯНАО закупаются самые современные препараты для лечения пациентов с онкологией. В прошлом году по региональной льготе были приобретены препараты для амбулаторного лечения на сумму 505,4 млн. рублей.

Онкологи департамента здравоохранения выявили три наиболее распространенных вида рака на Ямале. Так, на первом месте по заболеваемости находится ЗНО [злокачественное новообразование] молочных желез — 1360 человек, на втором месте колоректальный рак — 728 человек, на третьем месте — ЗНО почки — 483 человека.

Ранее URA.RU сообщало, что медиков в ЯНАО наказали за плохую диагностику пациента. Жительнице Приуральского района, которой сделали некачественную диагностику в Аксарковской ЦРБ, выплатят 150 тысяч рублей компенсации.

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