Директор курганской школы получала зарплату за лжесотрудников

Женщина присвоила более 55 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора одной из школ Петуховского муниципального округа обвиняют в том, что она устроила на работу уборщицу и сторожа, которые не выполняли свои обязанности, и присваивала себе их зарплату. Данная информация была размещена 2 августа на сайте областного СУ СК РФ по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из школ, расположенных в Петуховском районе. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», — указано в сообщении.

Женщина, по данным следствия, в 2019—2021 годах приняла на работу сторожа и уборщицу, которые не выполняли свои обязанности. Директор школы получила более 55 тыс. рублей, которые начислили этим работникам в качестве зарплаты. Женщина признала вину и возместила ущерб. Уголовное дело рассмотрят в районном суде.

Ранее стало известно, что директор петуховской школы фиктивно трудоустроила на одну из ставок свою знакомую. В похожем преступлении признали виновным бывшего директора школы в Макушинском муниципальном округе.