Жителям ЯНАО предложили стать обладателями вагон-домов. В них могут проживать до 4 человек. Запись об этом появилась в telegram-канале «В Салехарде».
«В вагон-доме: душ, туалет, две двухъярусные кровати, бойлер для нагрева воды, масляный электрический обогреватель, бак для воды, холодильник, пластиковые окна с москитными сетками, система пожарной сигнализации и огнетушитель», — написано в тексте поста в Telegram.
Стоимость такого домика 420 тыс рублей, без учета стоимости доставки. Кроме того в наличии есть и вагон-дома для других нужд: сушилки, столовые, мастерские, лаборатории, душевые, бани, прачечные, склады, пост охраны.
Ранее URA.RU рассказывало, где в ЯНАО самое дешевое и самое дорогие жилье. Наиболее бюджетным с этой точки зрения оказался Ноябрьск. Там можно купить квартиру за 800 тыс руб. Дороже всего обойдется квартира в Новом Уренгое, где придется отдать не менее 4,9 миллиона.
Вагончик изнутри
telegram-канал «В Салехарде»
Фото вагон-дома
telegram-канал «В Салехарде»
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Жителям ЯНАО предложили стать обладателями вагон-домов. В них могут проживать до 4 человек. Запись об этом появилась в telegram-канале «В Салехарде». «В вагон-доме: душ, туалет, две двухъярусные кровати, бойлер для нагрева воды, масляный электрический обогреватель, бак для воды, холодильник, пластиковые окна с москитными сетками, система пожарной сигнализации и огнетушитель», — написано в тексте поста в Telegram. Стоимость такого домика 420 тыс рублей, без учета стоимости доставки. Кроме того в наличии есть и вагон-дома для других нужд: сушилки, столовые, мастерские, лаборатории, душевые, бани, прачечные, склады, пост охраны. Ранее URA.RU рассказывало, где в ЯНАО самое дешевое и самое дорогие жилье. Наиболее бюджетным с этой точки зрения оказался Ноябрьск. Там можно купить квартиру за 800 тыс руб. Дороже всего обойдется квартира в Новом Уренгое, где придется отдать не менее 4,9 миллиона.