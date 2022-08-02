02 августа 2022

Бюджетное решение жилищной проблемы предложили жителям ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Александром Моором и Дмитрием Артюховым заводоуковска. Осмотр поля под ИЖЗ и завода по производству вагон-домов. Тюмень, цех, вагон-дома
Жителям ЯНАО предложили купить жилой вагон-дом Фото:

Жителям ЯНАО предложили стать обладателями вагон-домов. В них могут проживать до 4 человек. Запись об этом появилась в telegram-канале «В Салехарде».

«В вагон-доме: душ, туалет, две двухъярусные кровати, бойлер для нагрева воды, масляный электрический обогреватель, бак для воды, холодильник, пластиковые окна с москитными сетками, система пожарной сигнализации и огнетушитель», — написано в тексте поста в Telegram.

Стоимость такого домика 420 тыс рублей, без учета стоимости доставки. Кроме того в наличии есть и вагон-дома для других нужд: сушилки, столовые, мастерские, лаборатории, душевые, бани, прачечные, склады, пост охраны.

Ранее URA.RU рассказывало, где в ЯНАО самое дешевое и самое дорогие жилье. Наиболее бюджетным с этой точки зрения оказался Ноябрьск. Там можно купить квартиру за 800 тыс руб. Дороже всего обойдется квартира в Новом Уренгое, где придется отдать не менее 4,9 миллиона.

Вагончик изнутри
Фото вагон-дома

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Жителям ЯНАО предложили стать обладателями вагон-домов. В них могут проживать до 4 человек. Запись об этом появилась в telegram-канале «В Салехарде». «В вагон-доме: душ, туалет, две двухъярусные кровати, бойлер для нагрева воды, масляный электрический обогреватель, бак для воды, холодильник, пластиковые окна с москитными сетками, система пожарной сигнализации и огнетушитель», — написано в тексте поста в Telegram. Стоимость такого домика 420 тыс рублей, без учета стоимости доставки. Кроме того в наличии есть и вагон-дома для других нужд: сушилки, столовые, мастерские, лаборатории, душевые, бани, прачечные, склады, пост охраны. Ранее URA.RU рассказывало, где в ЯНАО самое дешевое и самое дорогие жилье. Наиболее бюджетным с этой точки зрения оказался Ноябрьск. Там можно купить квартиру за 800 тыс руб. Дороже всего обойдется квартира в Новом Уренгое, где придется отдать не менее 4,9 миллиона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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