03 августа 2022

Боррель спустя сутки отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Жозеп Боррель призвал Китай не начинать военных действий в Тайваньском проливе Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань не должен стать предлогом для военных действий. Такое заявление спустя сутки после визита Пелоси сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивных военных действий в Тайваньском проливе. Для законодателей наших стран поездки за границу — это нормально и привычно. Мы призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и действовать открыто», — написал Боррель в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ).

Ранее Пелоси прилетела в Тайвань несмотря на протест со стороны Китая, который считает остров своей исторической территорией. В Кремле назвали визит американского политика «чистой провокацией», пишет RT. На фоне визита Пелоси Китай начал масштабные военные учения в шести регионах вокруг Тайваня, сообщает телеканал 360. В Министерстве иностранных дел Китая пригрозили «жестким ответом» на визит Пелоси, пишут «Дни.ру». Китай также вывел в сторону Тайваня авианосцы, передает «Национальная служба новостей».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань не должен стать предлогом для военных действий. Такое заявление спустя сутки после визита Пелоси сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивных военных действий в Тайваньском проливе. Для законодателей наших стран поездки за границу — это нормально и привычно. Мы призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и действовать открыто», — написал Боррель в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). Ранее Пелоси прилетела в Тайвань несмотря на протест со стороны Китая, который считает остров своей исторической территорией. В Кремле назвали визит американского политика «чистой провокацией», пишет RT. На фоне визита Пелоси Китай начал масштабные военные учения в шести регионах вокруг Тайваня, сообщает телеканал 360. В Министерстве иностранных дел Китая пригрозили «жестким ответом» на визит Пелоси, пишут «Дни.ру». Китай также вывел в сторону Тайваня авианосцы, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...