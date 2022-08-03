Боррель спустя сутки отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань не должен стать предлогом для военных действий. Такое заявление спустя сутки после визита Пелоси сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивных военных действий в Тайваньском проливе. Для законодателей наших стран поездки за границу — это нормально и привычно. Мы призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и действовать открыто», — написал Боррель в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ).
Ранее Пелоси прилетела в Тайвань несмотря на протест со стороны Китая, который считает остров своей исторической территорией. В Кремле назвали визит американского политика «чистой провокацией», пишет RT. На фоне визита Пелоси Китай начал масштабные военные учения в шести регионах вокруг Тайваня, сообщает телеканал 360. В Министерстве иностранных дел Китая пригрозили «жестким ответом» на визит Пелоси, пишут «Дни.ру». Китай также вывел в сторону Тайваня авианосцы, передает «Национальная служба новостей».
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