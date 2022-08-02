В столице ХМАО пьяные дебоширы напали с отверткой на таксиста

03 августа 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске пьяные жители напали на таксиста с отверткой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пьяные жители Ханты-Мансийска напали и ограбили таксиста, который попросил их покинуть свой автомобиль из-за непристойного поведения. Водитель получил несколько ударов отверткой, но смог сбежать. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В машину к таксисту сели двое молодых людей, которые находились в состоянии опьянения и вели себя непристойно. Из-за этого во время поездки возник словесный конфликт. После чего злоумышленники отверткой нанесли таксисту не менее пяти ударов по телу», — сказали в пресс-службе. В полиции добавили, что после этого водитель выбежал из машины, а оставшиеся преступники похитили деньги, телефон и планшет таксиста, после чего сбежали. Через сутки сотрудниками уголовного розыска нападавшие были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых жителей Ханты-Мансийска. За вооруженный разбой, совершенный группой лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. На данный момент оба рецидивиста заключены под стражу.

Пьяные жители Ханты-Мансийска напали и ограбили таксиста, который попросил их покинуть свой автомобиль из-за непристойного поведения. Водитель получил несколько ударов отверткой, но смог сбежать. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В машину к таксисту сели двое молодых людей, которые находились в состоянии опьянения и вели себя непристойно. Из-за этого во время поездки возник словесный конфликт. После чего злоумышленники отверткой нанесли таксисту не менее пяти ударов по телу», — сказали в пресс-службе. В полиции добавили, что после этого водитель выбежал из машины, а оставшиеся преступники похитили деньги, телефон и планшет таксиста, после чего сбежали. Через сутки сотрудниками уголовного розыска нападавшие были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых жителей Ханты-Мансийска. За вооруженный разбой, совершенный группой лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. На данный момент оба рецидивиста заключены под стражу.