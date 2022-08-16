Шойгу оценил пользу от поставок западного оружия Украине

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Шойгу отметил, что Россия изучает все захваченное западное вооружение Фото:

Россия внимательно изучает трофейное западное оружие, учитывая его особенности при построении своей тактики. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по безопасности.

«Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», — уточнил министр обороны. Московская конференция проходила в ходе форума «Россия-2022». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Ранее Шойгу сказал, что Россия не будет использовать ядерное оружие на Украине. Все заявления об обратном являются ложью и вбросами.

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Россия внимательно изучает трофейное западное оружие, учитывая его особенности при построении своей тактики. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по безопасности. «Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», — уточнил министр обороны. Московская конференция проходила в ходе форума «Россия-2022». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Ранее Шойгу сказал, что Россия не будет использовать ядерное оружие на Украине. Все заявления об обратном являются ложью и вбросами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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