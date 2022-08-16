Шойгу: Россия не будет использовать ядерное оружие на Украине

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Основная цель ядерного оружие — сдерживание атаки, напомнил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все заявления о намерениях России применить ядерное оружие на Украине являются ложью и вбросами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по безопасности. Он отметил, что основная цель ядерного оружия — сдерживание ядерной атаки.

«У России нет необходимости применять ядерное оружие на Украине для достижения поставленных целей. Утверждения о возможном применении Россией химоружия на Украине являются абсурдными», — заявил Сергей Шойгу в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

Министр обороны также назвал абсурдными заявления о том, что Россия планирует использовать на Украине химическое оружие. Он напомнил, что такой вид вооружений был полностью уничтожен в стране еще в 2017 году. По словам Шойгу, провокации с использованием отравляющих веществ стали «визитной карточкой» Запада.

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Все заявления о намерениях России применить ядерное оружие на Украине являются ложью и вбросами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по безопасности. Он отметил, что основная цель ядерного оружия — сдерживание ядерной атаки. «У России нет необходимости применять ядерное оружие на Украине для достижения поставленных целей. Утверждения о возможном применении Россией химоружия на Украине являются абсурдными», — заявил Сергей Шойгу в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Министр обороны также назвал абсурдными заявления о том, что Россия планирует использовать на Украине химическое оружие. Он напомнил, что такой вид вооружений был полностью уничтожен в стране еще в 2017 году. По словам Шойгу, провокации с использованием отравляющих веществ стали «визитной карточкой» Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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