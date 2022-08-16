Шойгу назвал условие для начала новой ядерной гонки

Появление атомного флота у Австралии откроет «ящик Пандоры», и это станет условием для начала новой ядерной гонки. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по безопасности.
«Еще одна опасная региональная тенденция — это нацеленность АУКУС (трехстороннего оборонного альянса, образованного Австралией, Великобританией и США) на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия», — пояснил министр обороны. Трансляцию вел телеканал «Россия-24». Шойгу уточнил, что появление атомного флота в Австралии в глобальном плане даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений.
Ранее Сергей Шойгу оценил пользу от поставок западного оружия Украине. Он рассказал, что Россия использует данное вооружение для планирования своей тактики.
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Появление атомного флота у Австралии откроет «ящик Пандоры», и это станет условием для начала новой ядерной гонки. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по безопасности. «Еще одна опасная региональная тенденция — это нацеленность АУКУС (трехстороннего оборонного альянса, образованного Австралией, Великобританией и США) на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия», — пояснил министр обороны. Трансляцию вел телеканал «Россия-24». Шойгу уточнил, что появление атомного флота в Австралии в глобальном плане даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ранее Сергей Шойгу оценил пользу от поставок западного оружия Украине. Он рассказал, что Россия использует данное вооружение для планирования своей тактики.