Президент РФ наградил газовиков и нефтяников ЯНАО

Указ о награждении президент подписал 25 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десяти работникам нефтегазовой отрасли из ЯНАО президент РФ Владимир Путин присвоил звания заслуженных работников этой отрасли. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: „заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации“ Гусаку Андрею Николаевичу, Давлетбаеву Ильдару Ахметгиреевичу, Ефремовой Ольге Михайловне, Ибрагимову Миграну Ражаповичу, Иванову Юрию Александровичу, Исламову Ильнуру Индусовичу, Крицкой Светлане Ярославовне, Рябко Сергею Андреевичу, Смирнову Михаилу Георгиевичу, Терскову Андрею Юрьевичу», — говорится в документе. Все перечисленные люди сотрудники разных нефтегазовых компаний на территории ЯНАО.

Кроме того, званием «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил еще один ямалец — Алексей Гизатулин. Он также работает на газодобывающую компанию.

Ранее президент РФ наградил двух учителей из региона за заслуги перед отечеством. Оба преподавателя работают в школах Ноябрьска.