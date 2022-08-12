12 августа 2022
11 августа 2022

Жителя Ханты-Мансийска возмутило поведение детей в ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, игровая комната, супермаркет, замания
Житель Ханты-Мансийска разместил в соцсетях видео с неприличным поведением детей Фото:

Житель Ханты-Мансийска пожаловался на поведение детей в торговом центре «Небо». Видео с детьми анонимный пользователь соцсети опубликовал в группе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск» в социальных сетях.

«Уважаемые родители данных детишек, прошу обратить внимание на воспитание и поведение ваших ДЕВОЧЕК! 12.08 они ходили по ТЦ „НЕБО“, из их маленьких уст вылетали маты и некрасивые жесты! Они лезли во все бутики и лавки, донимая продавцов», — написал пользователь.

Связаться с администрацией магазина корреспонденту URA.RU не удалось, указанные на сайте телефонные номера недоступны. Корреспондент агентства отправил запрос на электронную почту ТЦ с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лангепасе мальчика придавило дверью в магазине. Суд обязал магазин выплатит пострадавшему компенсацию.

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Житель Ханты-Мансийска пожаловался на поведение детей в торговом центре «Небо». Видео с детьми анонимный пользователь соцсети опубликовал в группе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск» в социальных сетях. «Уважаемые родители данных детишек, прошу обратить внимание на воспитание и поведение ваших ДЕВОЧЕК! 12.08 они ходили по ТЦ „НЕБО“, из их маленьких уст вылетали маты и некрасивые жесты! Они лезли во все бутики и лавки, донимая продавцов», — написал пользователь. Связаться с администрацией магазина корреспонденту URA.RU не удалось, указанные на сайте телефонные номера недоступны. Корреспондент агентства отправил запрос на электронную почту ТЦ с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Лангепасе мальчика придавило дверью в магазине. Суд обязал магазин выплатит пострадавшему компенсацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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