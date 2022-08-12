Жителя Ханты-Мансийска возмутило поведение детей в ТЦ

13 августа 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Житель Ханты-Мансийска разместил в соцсетях видео с неприличным поведением детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Ханты-Мансийска пожаловался на поведение детей в торговом центре «Небо». Видео с детьми анонимный пользователь соцсети опубликовал в группе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск» в социальных сетях. «Уважаемые родители данных детишек, прошу обратить внимание на воспитание и поведение ваших ДЕВОЧЕК! 12.08 они ходили по ТЦ „НЕБО“, из их маленьких уст вылетали маты и некрасивые жесты! Они лезли во все бутики и лавки, донимая продавцов», — написал пользователь. Связаться с администрацией магазина корреспонденту URA.RU не удалось, указанные на сайте телефонные номера недоступны. Корреспондент агентства отправил запрос на электронную почту ТЦ с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Лангепасе мальчика придавило дверью в магазине. Суд обязал магазин выплатит пострадавшему компенсацию.

Житель Ханты-Мансийска пожаловался на поведение детей в торговом центре «Небо». Видео с детьми анонимный пользователь соцсети опубликовал в группе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск» в социальных сетях. «Уважаемые родители данных детишек, прошу обратить внимание на воспитание и поведение ваших ДЕВОЧЕК! 12.08 они ходили по ТЦ „НЕБО“, из их маленьких уст вылетали маты и некрасивые жесты! Они лезли во все бутики и лавки, донимая продавцов», — написал пользователь. Связаться с администрацией магазина корреспонденту URA.RU не удалось, указанные на сайте телефонные номера недоступны. Корреспондент агентства отправил запрос на электронную почту ТЦ с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Лангепасе мальчика придавило дверью в магазине. Суд обязал магазин выплатит пострадавшему компенсацию.