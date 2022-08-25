Власти повысили цены на услуги детских садов для тюменцев

За нахождение детей в детсадах тюменцы станут платить больше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Тюмени повысили стоимость услуг в муниципальных детских садах, платить больше тюменцы будут уже с 1 сентября. Соответствующие данные содержит в себе документ, подписанный мэром Русланом Кухаруком.

«Внести изменения в постановление (устанавливающее размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах — прим. URA.RU): цифры „1 150“ заменить цифрами „1 200“, „2 700“ на „3 000“. Изменения вступают в силу с 01.09.2022», — говорится в постановлении, подписанном главой Тюмени Русланом Кухаруком, документ есть в распоряжении URA.RU.

На 50 рублей в месяц вырастет плата за нахождение детей в группах кратковременного пребывания. На 300 рублей — в группах полного дня.

Как ранее писало агентство, причиной увеличения цены стали санкции. В департаменте образования администрации Тюмени URA.RU пояснили, что на фоне наложенных на РФ ограничений произошел рост цен на продукты. И чтобы дети в садах могли питаться сбалансированно, родителям придется платить больше.