Прокуратура нашла нарушение в работе правительства Тюмени

26 августа 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Уральский транспортный прокурор потребовал у властей убрать незаконный пункт из постановления (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В постановлении правительства Тюменской области обнаружили условие, прямо противоречащее федеральному законодательству, в части выделения субсидий перевозчикам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Правила предоставления субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникших в результате оказания услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении Тюменской области, содержали нормативные коллизии. Они противоречили федеральному законодательству», — рассказали URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Согласно правилам, принятым в Тюменской области, власти могли отказать перевозчику в выделении денег, если в бюджете на эти цели не было средств. Однако это прямо запрещает федеральный закон. В нем говорится, что выпадающие доходы компаний нужно компенсировать в полном объеме. Речь идет о финансовых потерях, которые организации несут, к примеру, из-за льгот на проезд для какой-либо категории пассажиров. Или же если цены делают ниже экономически-обоснованных, чтобы люди платили меньше. В таком случае разницу должны покрывать власти. Обнаружив несоответствие в законодательстве, Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий потребовал у правительства изменить областное постановление. Из него исключили пункт, который не соответствовал федеральному закону.

В постановлении правительства Тюменской области обнаружили условие, прямо противоречащее федеральному законодательству, в части выделения субсидий перевозчикам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Правила предоставления субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникших в результате оказания услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении Тюменской области, содержали нормативные коллизии. Они противоречили федеральному законодательству», — рассказали URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Согласно правилам, принятым в Тюменской области, власти могли отказать перевозчику в выделении денег, если в бюджете на эти цели не было средств. Однако это прямо запрещает федеральный закон. В нем говорится, что выпадающие доходы компаний нужно компенсировать в полном объеме. Речь идет о финансовых потерях, которые организации несут, к примеру, из-за льгот на проезд для какой-либо категории пассажиров. Или же если цены делают ниже экономически-обоснованных, чтобы люди платили меньше. В таком случае разницу должны покрывать власти. Обнаружив несоответствие в законодательстве, Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий потребовал у правительства изменить областное постановление. Из него исключили пункт, который не соответствовал федеральному закону.