Завод также выпускает эксклюзивные машины для работы в условиях крайнего севера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования отправил в Самарканд пятый современный пожарно-спасательный автомобиль. Поставку спецтехники предприятие готовило к крупному саммиту в Узбекистане, сообщается на сайте завода.

«В Самарканд отправился пятый аэродромный пожарный автомобиль Варгашинского производства. Таким образом, заказ, реализованный в рамках подготовки республики к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15—16 сентября 2022 года в Самарканде, успешно выполнен», — поясняется на сайте завода.

В компании отмечают, что так называемые «аэродромники», изготовленные на Варгашинском заводе, полностью соответствуют требованиям международной организации гражданской авиации, это подтверждено протоколами испытаний. Среди главных преимуществ таких машин — трехосное шасси на базе КАМАЗ, оно обеспечивает повышенную маневренность, заключили поставщики.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области планируют направить несколько современных пожарно-спасательных машин за рубеж к саммиту ШОС — международной организации, основанной в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Одна из ее целей — взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном урегулировании.