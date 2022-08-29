Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования отправил в Самарканд пятый современный пожарно-спасательный автомобиль. Поставку спецтехники предприятие готовило к крупному саммиту в Узбекистане, сообщается на сайте завода.
«В Самарканд отправился пятый аэродромный пожарный автомобиль Варгашинского производства. Таким образом, заказ, реализованный в рамках подготовки республики к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15—16 сентября 2022 года в Самарканде, успешно выполнен», — поясняется на сайте завода.
В компании отмечают, что так называемые «аэродромники», изготовленные на Варгашинском заводе, полностью соответствуют требованиям международной организации гражданской авиации, это подтверждено протоколами испытаний. Среди главных преимуществ таких машин — трехосное шасси на базе КАМАЗ, оно обеспечивает повышенную маневренность, заключили поставщики.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области планируют направить несколько современных пожарно-спасательных машин за рубеж к саммиту ШОС — международной организации, основанной в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Одна из ее целей — взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном урегулировании.
В Узбекистан отправили пятый пожарный автомобиль Варгашинского завода — последний в рамках спецзаказа
Сайт: vargashi.com
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Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования отправил в Самарканд пятый современный пожарно-спасательный автомобиль. Поставку спецтехники предприятие готовило к крупному саммиту в Узбекистане, сообщается на сайте завода. «В Самарканд отправился пятый аэродромный пожарный автомобиль Варгашинского производства. Таким образом, заказ, реализованный в рамках подготовки республики к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15—16 сентября 2022 года в Самарканде, успешно выполнен», — поясняется на сайте завода. В компании отмечают, что так называемые «аэродромники», изготовленные на Варгашинском заводе, полностью соответствуют требованиям международной организации гражданской авиации, это подтверждено протоколами испытаний. Среди главных преимуществ таких машин — трехосное шасси на базе КАМАЗ, оно обеспечивает повышенную маневренность, заключили поставщики. Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области планируют направить несколько современных пожарно-спасательных машин за рубеж к саммиту ШОС — международной организации, основанной в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Одна из ее целей — взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном урегулировании.