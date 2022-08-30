Президент «Деловой России» Павел Титов посетил предприятие по производству вездеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские вездеходы, которыми после участия в международной выставке «Армия-2022» заинтересовался министр МЧС России и представители Росгвардии, могут получить господдержку и помощь в развитии туризма. Об этом стало известно в ходе визита на предприятие главы «Деловой России» Павла Титова. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Вездеходы «Бурлак».

«Президент «Деловой России» Павел Титов посетил наше предприятие. Обсудили возможное сотрудничество. «Деловая Россия» способна оказать нам содействие по линии господдержки и в сфере развития туризма», — рассказал коммерческий директор компании «Вездеходы «Бурлак» Роман Панкратьев.

Также Павел Титов посмотрел производство и прокатился на одной из машин предприятия. «Мы представили несколько вариантов вездехода: грузопассажирский, с буровой установкой, экспедиционный, с медицинским модулем, а также „Бурлак“ 4×4. Один из вездеходов Павел Титов протестировал лично. Он положительно оценил технику, отметив комфортный салон и уникальность шасси», — добавил Панкратьев. Также по данным инсайдеров, предприятие по производству вездеходов может посетить министр МЧС Александр Куренков. Его визит запланирован в Курган на 1 сентября.

Ранее URA.RU писало, что в Курган приехал президент «Деловой России» Павел Титов. Глава общественной организации принял участие в закрытом совещании, где подписал соглашение с правительством Курганской области. В ходе мероприятия Титов и замгубернатора региона Владимир Архипов обменялись подарками. До совещания лидер «Деловой России» посетил индустриальные парки Кургана, которые лоббирует губернатор Вадим Шумков. По словам Титова, у предприятий есть потенциал, чтобы выйти на мировой уровень.

Президент «Деловой России» обсудил сотрудничество с предприятием «Вездеходы „Бурлак“ Фото: компания „Вездеходы ‚Бурлак‘

В ходе визита на предприятие Павел Титов прокатился на одном из курганских вездеходов Фото: компания «Вездеходы «Бурлак»

По словам Титова, вездеходы «Бурлак» имеют комфортный салон и уникальное шасси Фото: компания «Вездеходы «Бурлак»