Пермяки пожаловались на украденные с кладбища цветы перед 1 сентября

Жители Березников жалуются на кражу цветов с могил на кладбище

02 сентября 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Кражи цветов с могил, по словам местных жителей, произошли перед 1 сентября Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В Березниках (Пермский край) местная жительница пожаловалась на кражу свежих цветов с могил на местном городском кладбище. По словам женщины, это произошло перед первым сентября. Об этом пермячка написала в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Нелюди г. Березники, которые утащили все цветы, в основном розы со свежих могил, очнитесь, что вы творите. 30 августа похоронили нашу тетушку, могилка вся в цветах была, как она любила, это дань памяти ей. А сегодня ее и близлежащие могилки все пустые», — пишет пользователь в группе. В комментариях другие жители города отметили, что такое периодически происходит. Многие пользователи сильно возмущались из-за этого: «Ужас», «Утырки», «Ничего святого у людей». Кто-то предположил, что сорванные цветы продают родителям и детям на первое сентября. «Был случай года 2 назад, учительнице подарили красивый букет роз на 1 сентября, а в букете четное их количество, вот так вот», — отметил комментатор. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.

В Березниках (Пермский край) местная жительница пожаловалась на кражу свежих цветов с могил на местном городском кладбище. По словам женщины, это произошло перед первым сентября. Об этом пермячка написала в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Нелюди г. Березники, которые утащили все цветы, в основном розы со свежих могил, очнитесь, что вы творите. 30 августа похоронили нашу тетушку, могилка вся в цветах была, как она любила, это дань памяти ей. А сегодня ее и близлежащие могилки все пустые», — пишет пользователь в группе. В комментариях другие жители города отметили, что такое периодически происходит. Многие пользователи сильно возмущались из-за этого: «Ужас», «Утырки», «Ничего святого у людей». Кто-то предположил, что сорванные цветы продают родителям и детям на первое сентября. «Был случай года 2 назад, учительнице подарили красивый букет роз на 1 сентября, а в букете четное их количество, вот так вот», — отметил комментатор. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.