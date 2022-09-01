Жителей ЯНАО возмутили уроки финансовой грамотности в школах

Жителей ЯНАО возмутил предмет финансовой грамотности, который будут изучать школьники в младших классах

Школьники в младших классах не должны изучать финансовую грамотность, считают жители ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ЯНАО возмутились урокам финансовой грамотности, которые в этом году власти округа ввели для учеников младших классов. По мнению горожан, в начальной школе должны преподавать только базовые предметы, сообщили ямальцы в местном telegram-канале.

«В младших классах должны учить русский язык, литературу, стандартные общеобразовательные предметы! Для того чтобы они умели говорить нормально. Финансовая грамотность нужна для более состоявшегося ума. Или вы хотите сказать, что первоклассник должен уметь рассчитывать маржинальность булочки в буфете?», — написал Дмитрий в группе «NSK».

Не все участники сообщества согласились таким мнением. Некоторые считают, что это полезный для детей предмет. «Дети с малых лет должны обретать понимание откуда берутся деньги и для чего они нужны», — написал Евгений. «У сына весной в садике было несколько занятий финансовой грамотности. Очень даже интересные знания и полезные», — добавила Валерия.

Агентство направило запрос в окружной департамент образования. Ответ будет предоставлен позже.

Ранее сообщалось, что школьники ЯНАО с 1 сентября один раз в неделю будут говорить о патриотизме и моральных качествах человека. Также дети, учащиеся в младших классах, начнут изучать финансовую грамотность. Еще изучение второго иностранного языка в 5-9 классах необязательно. Его будут преподавать по заявлению родителей.