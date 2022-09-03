Киев пригрозил украинцам за голосование о присоединении к России

Вице-премьер Украины Верещук пригрозила украинцам за участие в референдуме о присоединении к РФ

04 сентября 2022 в 02:04 Размер текста - 17 +

Ирина Верещук запугивает украинцев лишением свободы за участие в референдуме о присоединении к РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцам, проживающим на освобожденных территориях, грозит уголовное наказание за участие в референдумах о присоединении к России. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона «Единые новости». «Запад не признает никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной. <…> Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса», — передает слова Ирины Верещук ТАСС. Вице-премьер уточнила, что украинцам, проголосовавшим за присоединение к России, будет вменяться обвинение в коллаборационизме. «Если [вина] будет доказана <…>, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией [имущества]», — заявила Верещук. Ранее в Киеве предупреждали, что украинцам грозит уголовная ответственность за получение российского гражданства. Также Верещук заявляла, что Украина объявляет об обязательной эвакуации из Донбасса. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР. Власти регионов допускают проведение референдума о вхождении в состав РФ. Власти РФ отказываются проводить референдумы в Донбассе в сентябре.

Украинцам, проживающим на освобожденных территориях, грозит уголовное наказание за участие в референдумах о присоединении к России. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона «Единые новости». «Запад не признает никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной. <…> Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса», — передает слова Ирины Верещук ТАСС. Вице-премьер уточнила, что украинцам, проголосовавшим за присоединение к России, будет вменяться обвинение в коллаборационизме. «Если [вина] будет доказана <…>, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией [имущества]», — заявила Верещук. Ранее в Киеве предупреждали, что украинцам грозит уголовная ответственность за получение российского гражданства. Также Верещук заявляла, что Украина объявляет об обязательной эвакуации из Донбасса. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР. Власти регионов допускают проведение референдума о вхождении в состав РФ. Власти РФ отказываются проводить референдумы в Донбассе в сентябре.