Украина объявила обязательную эвакуацию из Донецкой области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Эвакуация из Донецкой области не будет принудительной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Донецкой области, подконтрольной Украине, эвакуируют около 200 тысяч человек. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Мы приняли решение создать такой штаб [по эвакуации жителей] и эвакуировать жителей Донецкой области в более безопасные регионы. 33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Как минимум, мы говорим про 200-220 тысяч наших граждан», — сказала Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.

Причиной стало отсутствие газоснабжения в Донецкой области, зимой там не будет тепла, отметила Верещук. Вице-премьер рассказала, что в Донецкой области 52 тысячи детей и их нужно эвакуировать. Эвакуация не будет принудительной, в случае отказа жители подпишут соответствующую форму, рассказала она.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам ДНР и ЛНР. Российским военным уже удалось освободить всю территорию ЛНР. Украина хочет максимально навредить мирному населению Донбасса, цитирует телеканал 360 постпреда РФ при ООН Василия Небензню. В Россию эвакуировали более 25 тысяч человек из Донбасса и Украины, передает RT.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Донецкой области, подконтрольной Украине, эвакуируют около 200 тысяч человек. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. «Мы приняли решение создать такой штаб [по эвакуации жителей] и эвакуировать жителей Донецкой области в более безопасные регионы. 33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Как минимум, мы говорим про 200-220 тысяч наших граждан», — сказала Верещук в эфире всеукраинского телемарафона. Причиной стало отсутствие газоснабжения в Донецкой области, зимой там не будет тепла, отметила Верещук. Вице-премьер рассказала, что в Донецкой области 52 тысячи детей и их нужно эвакуировать. Эвакуация не будет принудительной, в случае отказа жители подпишут соответствующую форму, рассказала она. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам ДНР и ЛНР. Российским военным уже удалось освободить всю территорию ЛНР. Украина хочет максимально навредить мирному населению Донбасса, цитирует телеканал 360 постпреда РФ при ООН Василия Небензню. В Россию эвакуировали более 25 тысяч человек из Донбасса и Украины, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...