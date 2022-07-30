Украина объявила обязательную эвакуацию из Донецкой области

30 июля 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Эвакуация из Донецкой области не будет принудительной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Донецкой области, подконтрольной Украине, эвакуируют около 200 тысяч человек. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. «Мы приняли решение создать такой штаб [по эвакуации жителей] и эвакуировать жителей Донецкой области в более безопасные регионы. 33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Как минимум, мы говорим про 200-220 тысяч наших граждан», — сказала Верещук в эфире всеукраинского телемарафона. Причиной стало отсутствие газоснабжения в Донецкой области, зимой там не будет тепла, отметила Верещук. Вице-премьер рассказала, что в Донецкой области 52 тысячи детей и их нужно эвакуировать. Эвакуация не будет принудительной, в случае отказа жители подпишут соответствующую форму, рассказала она. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам ДНР и ЛНР. Российским военным уже удалось освободить всю территорию ЛНР. Украина хочет максимально навредить мирному населению Донбасса, цитирует телеканал 360 постпреда РФ при ООН Василия Небензню. В Россию эвакуировали более 25 тысяч человек из Донбасса и Украины, передает RT.

Из Донецкой области, подконтрольной Украине, эвакуируют около 200 тысяч человек. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. «Мы приняли решение создать такой штаб [по эвакуации жителей] и эвакуировать жителей Донецкой области в более безопасные регионы. 33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Как минимум, мы говорим про 200-220 тысяч наших граждан», — сказала Верещук в эфире всеукраинского телемарафона. Причиной стало отсутствие газоснабжения в Донецкой области, зимой там не будет тепла, отметила Верещук. Вице-премьер рассказала, что в Донецкой области 52 тысячи детей и их нужно эвакуировать. Эвакуация не будет принудительной, в случае отказа жители подпишут соответствующую форму, рассказала она. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам ДНР и ЛНР. Российским военным уже удалось освободить всю территорию ЛНР. Украина хочет максимально навредить мирному населению Донбасса, цитирует телеканал 360 постпреда РФ при ООН Василия Небензню. В Россию эвакуировали более 25 тысяч человек из Донбасса и Украины, передает RT.