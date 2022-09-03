На Тюменскую область надвигаются заморозки

На юге Тюменской области ожидаются заморозки ночью в приземном слое. Такая погода сохранится до 8 сентября. Об этом предупредили в сводке пресс-центра ГУ МЧС по региону.
«На юге Тюменской области в период с 4 по 8 сентября 2022 года местами ожидаются ОЯ — заморозки. В ночные часы в приземном слое температура до 0, -5 градусов», — говорится в сообщении ведомства. Жителей региона также предупредили о возможном повреждении (гибели) сельскохозяйственных культур и посевов.
В МЧС также отметили, что четвертого сентября осадков не ожидается. При этом ночью и утром местами туман. Температура ночью 4—9 градусов тепла, днем +13, +18 градусов.
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