На Тюменскую область надвигаются заморозки

МЧС: в Тюменской области ожидаются заморозки до -5 градусов

04 сентября 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

В Тюменской области ожидаются заморозки с 4 по 8 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На юге Тюменской области ожидаются заморозки ночью в приземном слое. Такая погода сохранится до 8 сентября. Об этом предупредили в сводке пресс-центра ГУ МЧС по региону.



«На юге Тюменской области в период с 4 по 8 сентября 2022 года местами ожидаются ОЯ — заморозки. В ночные часы в приземном слое температура до 0, -5 градусов», — говорится в сообщении ведомства. Жителей региона также предупредили о возможном повреждении (гибели) сельскохозяйственных культур и посевов. В МЧС также отметили, что четвертого сентября осадков не ожидается. При этом ночью и утром местами туман. Температура ночью 4—9 градусов тепла, днем +13, +18 градусов.

На юге Тюменской области ожидаются заморозки ночью в приземном слое. Такая погода сохранится до 8 сентября. Об этом предупредили в сводке пресс-центра ГУ МЧС по региону. «На юге Тюменской области в период с 4 по 8 сентября 2022 года местами ожидаются ОЯ — заморозки. В ночные часы в приземном слое температура до 0, -5 градусов», — говорится в сообщении ведомства. Жителей региона также предупредили о возможном повреждении (гибели) сельскохозяйственных культур и посевов. В МЧС также отметили, что четвертого сентября осадков не ожидается. При этом ночью и утром местами туман. Температура ночью 4—9 градусов тепла, днем +13, +18 градусов.