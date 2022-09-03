03 сентября 2022
02 сентября 2022

На Тюменскую область надвигаются заморозки

МЧС: в Тюменской области ожидаются заморозки до -5 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, иней, заморозки, заморозки, похолодание
В Тюменской области ожидаются заморозки с 4 по 8 сентября Фото:

На юге Тюменской области ожидаются заморозки ночью в приземном слое. Такая погода сохранится до 8 сентября. Об этом предупредили в сводке пресс-центра ГУ МЧС по региону.

«На юге Тюменской области в период с 4 по 8 сентября 2022 года местами ожидаются ОЯ — заморозки. В ночные часы в приземном слое температура до 0, -5 градусов», — говорится в сообщении ведомства. Жителей региона также предупредили о возможном повреждении (гибели) сельскохозяйственных культур и посевов.

В МЧС также отметили, что четвертого сентября осадков не ожидается. При этом ночью и утром местами туман. Температура ночью 4—9 градусов тепла, днем +13, +18 градусов.

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На юге Тюменской области ожидаются заморозки ночью в приземном слое. Такая погода сохранится до 8 сентября. Об этом предупредили в сводке пресс-центра ГУ МЧС по региону. «На юге Тюменской области в период с 4 по 8 сентября 2022 года местами ожидаются ОЯ — заморозки. В ночные часы в приземном слое температура до 0, -5 градусов», — говорится в сообщении ведомства. Жителей региона также предупредили о возможном повреждении (гибели) сельскохозяйственных культур и посевов. В МЧС также отметили, что четвертого сентября осадков не ожидается. При этом ночью и утром местами туман. Температура ночью 4—9 градусов тепла, днем +13, +18 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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