Три медика из ХМАО едут на Украину с челябинской дивизией

Три медика из ХМАО едут на Украину с челябинской танковой дивизией

05 сентября 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Работать медики будут на передовой Фото: Анна Майорова © URA.RU В составе медбатальона 90-й танковой дивизии из Челябинской области на Украину отправились три медика из ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской окружной клинической больнице, ссылаясь на слова одного из добровольцев. «В составе медбатальона 90-й танковой дивизии на Украину в качестве медика отправился наш рентгенлаборант Рустам Каримов. Он первый из сургутских врачей, кто попадет на передовую. Работать он будет в качестве санитарного инструктора. Также будет оказывать помощь раненым военнослужащим и местным жителям. По его словам, кроме него в составе батальона есть еще два медика из ХМАО. Они уже выдвинулись из Чебаркуля в сторону границы. На долго ли подписали контракт другие медики, неизвестно, но Рустам пробудет там полгода», — сообщили в СОКБ. Известно, что Рустам Каримов отучился в медицинском колледже на фельдшера, а после служил в Вооруженных силах РФ. По возращению домой в Сургут он работал в СОКБ на должность рентгенлаборанта, пока не изъявил желание добровольно оправиться на Украину в рядах вооруженных сил РФ. После возращения из зоны проведения специальной военной операции Каримов вернется на свое прежнее место работы. «По возращению Рустам продолжит свою работу в СОКБ на той же должности. За ним сохранится его рабочее место», — добавили в СОКБ. Для уточнения данной информации в пресс-службу Центрального военного округа Вооруженных сил России направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. В департаменте здравоохранения ХМАО пообещали уточнить из каких регионов ХМАО были другие добровольцы. Ранее URA.RU сообщало, что глава депздрава ХМАО оперирует больных в Мариуполе. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время своего отпуска отправился на Украину помогать раненым местным жителям. О проведении специальной военной операции на Украине объявил Президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Он сообщил, что задача спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины — защита мирных жителей Донбасса от геноцида украинских неонацистов. А цель — ликвидация антироссийского анклава. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В составе медбатальона 90-й танковой дивизии из Челябинской области на Украину отправились три медика из ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской окружной клинической больнице, ссылаясь на слова одного из добровольцев. «В составе медбатальона 90-й танковой дивизии на Украину в качестве медика отправился наш рентгенлаборант Рустам Каримов. Он первый из сургутских врачей, кто попадет на передовую. Работать он будет в качестве санитарного инструктора. Также будет оказывать помощь раненым военнослужащим и местным жителям. По его словам, кроме него в составе батальона есть еще два медика из ХМАО. Они уже выдвинулись из Чебаркуля в сторону границы. На долго ли подписали контракт другие медики, неизвестно, но Рустам пробудет там полгода», — сообщили в СОКБ. Известно, что Рустам Каримов отучился в медицинском колледже на фельдшера, а после служил в Вооруженных силах РФ. По возращению домой в Сургут он работал в СОКБ на должность рентгенлаборанта, пока не изъявил желание добровольно оправиться на Украину в рядах вооруженных сил РФ. После возращения из зоны проведения специальной военной операции Каримов вернется на свое прежнее место работы. «По возращению Рустам продолжит свою работу в СОКБ на той же должности. За ним сохранится его рабочее место», — добавили в СОКБ. Для уточнения данной информации в пресс-службу Центрального военного округа Вооруженных сил России направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. В департаменте здравоохранения ХМАО пообещали уточнить из каких регионов ХМАО были другие добровольцы. Ранее URA.RU сообщало, что глава депздрава ХМАО оперирует больных в Мариуполе. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время своего отпуска отправился на Украину помогать раненым местным жителям. О проведении специальной военной операции на Украине объявил Президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Он сообщил, что задача спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины — защита мирных жителей Донбасса от геноцида украинских неонацистов. А цель — ликвидация антироссийского анклава.