Мэр из ЯНАО обратился к подчиненным в соцсетях

Мэр возмутился из-за неработающих фонарей
Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин во время прогулки обнаружил неработающие фонари. Пост с обращением к подчиненным глава города разместил в своем telegram-канале.
«Не горят два фонаря — знаю, что ответственные читают. Завтра проверю!» — написал Гаранин.
Ранее URA.RU писало, что глава Губкинского Андрей Гаранин совместно с участниками группы «На-На», получившей известность в 90-е годы, высадил рябины. Об этом он сообщил в соцсетях.
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