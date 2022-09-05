05 сентября 2022
04 сентября 2022
03 сентября 2022

Мэр из ЯНАО обратился к подчиненным в соцсетях

Мэр Губкинского Андрей Гаранин из-за неработающих фонарей обратился к подчиненным в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, фонари, освещение, горсад
Мэр возмутился из-за неработающих фонарей Фото:

Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин во время прогулки обнаружил неработающие фонари. Пост с обращением к подчиненным глава города разместил в своем telegram-канале.

«Не горят два фонаря — знаю, что ответственные читают. Завтра проверю!» — написал Гаранин.

Ранее URA.RU писало, что глава Губкинского Андрей Гаранин совместно с участниками группы «На-На», получившей известность в 90-е годы, высадил рябины. Об этом он сообщил в соцсетях.

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Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин во время прогулки обнаружил неработающие фонари. Пост с обращением к подчиненным глава города разместил в своем telegram-канале. «Не горят два фонаря — знаю, что ответственные читают. Завтра проверю!» — написал Гаранин. Ранее URA.RU писало, что глава Губкинского Андрей Гаранин совместно с участниками группы «На-На», получившей известность в 90-е годы, высадил рябины. Об этом он сообщил в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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