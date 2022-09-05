Мэр из ЯНАО обратился к подчиненным в соцсетях

Мэр Губкинского Андрей Гаранин из-за неработающих фонарей обратился к подчиненным в соцсетях

06 сентября 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Мэр возмутился из-за неработающих фонарей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин во время прогулки обнаружил неработающие фонари. Пост с обращением к подчиненным глава города разместил в своем telegram-канале. «Не горят два фонаря — знаю, что ответственные читают. Завтра проверю!» — написал Гаранин. Ранее URA.RU писало, что глава Губкинского Андрей Гаранин совместно с участниками группы «На-На», получившей известность в 90-е годы, высадил рябины. Об этом он сообщил в соцсетях.

Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин во время прогулки обнаружил неработающие фонари. Пост с обращением к подчиненным глава города разместил в своем telegram-канале. «Не горят два фонаря — знаю, что ответственные читают. Завтра проверю!» — написал Гаранин. Ранее URA.RU писало, что глава Губкинского Андрей Гаранин совместно с участниками группы «На-На», получившей известность в 90-е годы, высадил рябины. Об этом он сообщил в соцсетях.