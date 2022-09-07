Омбудсмен проверил колонию в ЯНАО, в которой сидят маньяки и террористы

Анатолий Сак посетил исправительные учреждения №3 и №18 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак посетил исправительные учреждения №3 и №18, в которых отбывают наказание маньяки и террористы. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по ЯНАО.

«Во время осмотра исправительных учреждений №3 и №18 Сак интересовался вопросами подготовки колоний к зиме, обеспечения вещевым имуществом, доставки овощной продукции, количеством работающих осужденных, нормой выработки, заработной платой и условиями труда, а также производственными возможностями режимных учреждений», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого участники встречи обсудили вопросы взаимодействия, в том числе по рассмотрению обращений от осужденных и их родственников. На переговорах присутствовали начальник исправительного учреждения № 3 Вадим Калинин и исполняющий обязанности помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС Руслан Давлетбаев.

Ранее URA.RU cообщало, что в Салехарде двух заключенных исправительной колонии №18, где отбывают пожизненное наказание, будут судить за пытки сокамерников и убийство. Судебное следствие еще продолжается. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.