Владимир Путин заявил, что участники СВО отдают жизнь за Россию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министерство обороны РФ сообщило о перегруппировке российских войск под Балаклеей. Кроме того, они уничтожили более 2000 боевиков на Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 сентября.
- Российские войска под Балаклеей будут перегруппированы. Это будет касаться тех бойцов, кто находится в районах Бакалеи и Изюма.
- По заявлениям Министерства обороны РФ, российские вооруженные силы за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских и иностранных боевиков. Помимо того, они уничтожили более 100 единиц броневой техники и артиллерии.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники спецоперации отдают жизнь за Россию. Также он уточнил, что в стране делается все возможное для того, чтобы подготовить Донецкую и Луганскую народные республики к текущему зимнему периоду.
- Как заявил глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, примерно треть украинских сил, которые были брошены в наступление на юге Харьковской области — уничтожена. Также в Минобороны РФ заявляли, что российские военные отбили все атаки ВСУ в направлении Николаевской и Херсонской областей.
- Украина желает добиться остановки Запорожской атомной электростанции по указке из Вашингтона. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, американской стороне это нужно для того, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина.
Президент РФ Владимир Путине с 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, основной целью операции является защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. А также задачами является демилитаризация и денацификация Украины.
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