Глава спецназа «Ахмат»: примерно треть резервов ВСУ уничтожена под Харьковом

10 сентября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Треть от резервов ВСУ была уничтожена при попытке контрнаступления, заявил Алаудинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Примерно треть украинских сил, брошенных в наступление на юге и в Харьковской области, уничтожена. Об этом сообщил глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Силы, брошенные ВСУ для контрнаступления на юге и в Харьковской области, не могут изменить общего хода войны, как бы они ни старались. Я могу констатировать, что треть от этих сил выведена из строя», — заявил Алаудинов в эфире программы «Соловьев Live». Ранее ВСУ начали наступление в направлении Николаевской и Херсонской областей, российские военные отбили все атаки, заявляли в Минобороны РФ. Также украинские войска пытались атаковать Купянский район Харьковской области. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил о том, что ни о каком «прорыве» украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. «Национальная служба новостей» сообщала, что власти Херсонской области захватили в плен участников наступления ВСУ.

Примерно треть украинских сил, брошенных в наступление на юге и в Харьковской области, уничтожена. Об этом сообщил глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Силы, брошенные ВСУ для контрнаступления на юге и в Харьковской области, не могут изменить общего хода войны, как бы они ни старались. Я могу констатировать, что треть от этих сил выведена из строя», — заявил Алаудинов в эфире программы «Соловьев Live». Ранее ВСУ начали наступление в направлении Николаевской и Херсонской областей, российские военные отбили все атаки, заявляли в Минобороны РФ. Также украинские войска пытались атаковать Купянский район Харьковской области. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил о том, что ни о каком «прорыве» украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. «Национальная служба новостей» сообщала, что власти Херсонской области захватили в плен участников наступления ВСУ.