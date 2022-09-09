09 сентября 2022

Глава спецназа «Ахмат»: примерно треть резервов ВСУ уничтожена под Харьковом

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, донбасс, нашивка, война, шеврон, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Треть от резервов ВСУ была уничтожена при попытке контрнаступления, заявил Алаудинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Примерно треть украинских сил, брошенных в наступление на юге и в Харьковской области, уничтожена. Об этом сообщил глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Силы, брошенные ВСУ для контрнаступления на юге и в Харьковской области, не могут изменить общего хода войны, как бы они ни старались. Я могу констатировать, что треть от этих сил выведена из строя», — заявил Алаудинов в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее ВСУ начали наступление в направлении Николаевской и Херсонской областей, российские военные отбили все атаки, заявляли в Минобороны РФ. Также украинские войска пытались атаковать Купянский район Харьковской области.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил о том, что ни о каком «прорыве» украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. «Национальная служба новостей» сообщала, что власти Херсонской области захватили в плен участников наступления ВСУ.

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Примерно треть украинских сил, брошенных в наступление на юге и в Харьковской области, уничтожена. Об этом сообщил глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Силы, брошенные ВСУ для контрнаступления на юге и в Харьковской области, не могут изменить общего хода войны, как бы они ни старались. Я могу констатировать, что треть от этих сил выведена из строя», — заявил Алаудинов в эфире программы «Соловьев Live». Ранее ВСУ начали наступление в направлении Николаевской и Херсонской областей, российские военные отбили все атаки, заявляли в Минобороны РФ. Также украинские войска пытались атаковать Купянский район Харьковской области. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил о том, что ни о каком «прорыве» украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. «Национальная служба новостей» сообщала, что власти Херсонской области захватили в плен участников наступления ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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