Российские военные уничтожили более 2000 боевиков на Украине

10 сентября 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

ВС РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских и иностранных боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Вооруженные силы РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских иностранных боевиков», — уточнили в ведомстве. Кроме того, уничтожено более 100 единиц броневой техники и артиллерии. В целях недопущения ущерба войскам РФ, по противнику наносилось удары, с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. Ранее URA.RU сообщило, что российские войска отступили от Балаклеи. В Министерстве обороны РФ уточнили, что российские войска под Балаклеей будут перегруппированы.

Вооруженные силы РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских и иностранных боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Вооруженные силы РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских иностранных боевиков», — уточнили в ведомстве. Кроме того, уничтожено более 100 единиц броневой техники и артиллерии. В целях недопущения ущерба войскам РФ, по противнику наносилось удары, с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. Ранее URA.RU сообщило, что российские войска отступили от Балаклеи. В Министерстве обороны РФ уточнили, что российские войска под Балаклеей будут перегруппированы.