Российские военные уничтожили более 2000 боевиков на Украине

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, российский флаг, флаг рф, флаг россии, мирная миссия2018, парад
ВС РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских и иностранных боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Вооруженные силы РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских иностранных боевиков», — уточнили в ведомстве. Кроме того, уничтожено более 100 единиц броневой техники и артиллерии.

В целях недопущения ущерба войскам РФ, по противнику наносилось удары, с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. Ранее URA.RU сообщило, что российские войска отступили от Балаклеи. В Министерстве обороны РФ уточнили, что российские войска под Балаклеей будут перегруппированы.

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Вооруженные силы РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских и иностранных боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Вооруженные силы РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских иностранных боевиков», — уточнили в ведомстве. Кроме того, уничтожено более 100 единиц броневой техники и артиллерии. В целях недопущения ущерба войскам РФ, по противнику наносилось удары, с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. Ранее URA.RU сообщило, что российские войска отступили от Балаклеи. В Министерстве обороны РФ уточнили, что российские войска под Балаклеей будут перегруппированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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