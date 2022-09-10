Российские военные уничтожили более 2000 боевиков на Украине

ВС РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских и иностранных боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Вооруженные силы РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских иностранных боевиков», — уточнили в ведомстве. Кроме того, уничтожено более 100 единиц броневой техники и артиллерии.
В целях недопущения ущерба войскам РФ, по противнику наносилось удары, с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. Ранее URA.RU сообщило, что российские войска отступили от Балаклеи. В Министерстве обороны РФ уточнили, что российские войска под Балаклеей будут перегруппированы.
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