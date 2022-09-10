В Тюмени квартиру-студию сдают за 216 тысяч рублей в месяц

За аренду квартиры-студии в Тюмени просят 216 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени сдают квартиру-студию за 216 тысяч рублей в месяц. Площадь недвижимости составляет 15 квадратных метров. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito.

«Сдам студию (пансионат) после ремонта в районе Студгородок, 216 000 рублей в месяц, все включено. Депозит на случай порчи имущества — пять тысяч рублей. Седьмой этаж, 15 квадратных метров», — сообщается в объявлении.

Продавец указал, что в квартире есть вся необходимая для проживания техника и мебель. Оплата по счетчикам включена в цену аренды. Владелец отметил, что не допустит нахождение в квартире животных.

Ранее URA.RU писало, что за аренду однокомнатной квартиры в Тюмени требуют 104 тысячи рублей. Как сообщил продавец, в апартаментах площадью 50 квадратных метров выполнен дизайнерский ремонт.