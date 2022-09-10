10 сентября 2022
09 сентября 2022

За аренду студии в Тюмени просят более 200 тысяч рублей. Фото

В Тюмени квартиру-студию сдают за 216 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание областной Думы. Курган, новострой, квартира, чистовая отделка
За аренду квартиры-студии в Тюмени просят 216 тысяч рублей в месяц Фото:

В Тюмени сдают квартиру-студию за 216 тысяч рублей в месяц. Площадь недвижимости составляет 15 квадратных метров. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito.

«Сдам студию (пансионат) после ремонта в районе Студгородок, 216 000 рублей в месяц, все включено. Депозит на случай порчи имущества — пять тысяч рублей. Седьмой этаж, 15 квадратных метров», — сообщается в объявлении.

Продавец указал, что в квартире есть вся необходимая для проживания техника и мебель. Оплата по счетчикам включена в цену аренды. Владелец отметил, что не допустит нахождение в квартире животных.

Ранее URA.RU писало, что за аренду однокомнатной квартиры в Тюмени требуют 104 тысячи рублей. Как сообщил продавец, в апартаментах площадью 50 квадратных метров выполнен дизайнерский ремонт.

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В Тюмени сдают квартиру-студию за 216 тысяч рублей в месяц. Площадь недвижимости составляет 15 квадратных метров. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. «Сдам студию (пансионат) после ремонта в районе Студгородок, 216 000 рублей в месяц, все включено. Депозит на случай порчи имущества — пять тысяч рублей. Седьмой этаж, 15 квадратных метров», — сообщается в объявлении. Продавец указал, что в квартире есть вся необходимая для проживания техника и мебель. Оплата по счетчикам включена в цену аренды. Владелец отметил, что не допустит нахождение в квартире животных. Ранее URA.RU писало, что за аренду однокомнатной квартиры в Тюмени требуют 104 тысячи рублей. Как сообщил продавец, в апартаментах площадью 50 квадратных метров выполнен дизайнерский ремонт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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