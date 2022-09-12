12 сентября 2022
11 сентября 2022

Корчевников назвал ЯНАО местом, за которое Запад ненавидит Россию

Корчевников: Запад ненавидит Россию за газ в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников на презентации книги «Ответ священника. Просто о главном…». Москва, портрет, корчевников борис
Корчевников приезжал в Новый Уренгой Фото:

Телеведущий Борис Корчевников считает, что Запад ненавидит Россию за газ в ЯНАО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«На днях я вернулся из Нового Уренгоя. Я могу ошибаться в цифре, может ослышался, но 90% европейского газа вытекает из этой земли. Какое это богатство. И какой тяжелый и благословенный труд — это находить, это добывать, это доставлять по миру и стране. И защищать это! Но это лишь одна из точек на нашей карте, за которую нас ненавидит та часть мира, которую эта точка греет и кормит. Запад рвется любыми путями, в том числе и сюда, в эти болота и тайгу, чтобы все это иметь и поглотить и не платить за это», — написал Корчевников.

Ранее URA.RU сообщало, что ведущий программ на телеканале «Россия 1» Борис Корчевников посетил Новый Уренгой. Его пригласили для встречи с жителями.

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Телеведущий Борис Корчевников считает, что Запад ненавидит Россию за газ в ЯНАО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На днях я вернулся из Нового Уренгоя. Я могу ошибаться в цифре, может ослышался, но 90% европейского газа вытекает из этой земли. Какое это богатство. И какой тяжелый и благословенный труд — это находить, это добывать, это доставлять по миру и стране. И защищать это! Но это лишь одна из точек на нашей карте, за которую нас ненавидит та часть мира, которую эта точка греет и кормит. Запад рвется любыми путями, в том числе и сюда, в эти болота и тайгу, чтобы все это иметь и поглотить и не платить за это», — написал Корчевников. Ранее URA.RU сообщало, что ведущий программ на телеканале «Россия 1» Борис Корчевников посетил Новый Уренгой. Его пригласили для встречи с жителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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