Корчевников назвал ЯНАО местом, за которое Запад ненавидит Россию

Корчевников: Запад ненавидит Россию за газ в ЯНАО

Корчевников приезжал в Новый Уренгой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Борис Корчевников считает, что Запад ненавидит Россию за газ в ЯНАО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«На днях я вернулся из Нового Уренгоя. Я могу ошибаться в цифре, может ослышался, но 90% европейского газа вытекает из этой земли. Какое это богатство. И какой тяжелый и благословенный труд — это находить, это добывать, это доставлять по миру и стране. И защищать это! Но это лишь одна из точек на нашей карте, за которую нас ненавидит та часть мира, которую эта точка греет и кормит. Запад рвется любыми путями, в том числе и сюда, в эти болота и тайгу, чтобы все это иметь и поглотить и не платить за это», — написал Корчевников.

Ранее URA.RU сообщало, что ведущий программ на телеканале «Россия 1» Борис Корчевников посетил Новый Уренгой. Его пригласили для встречи с жителями.