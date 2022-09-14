В районе ЯНАО ждут назначенца на место ушедшего на повышение прокурора

Заместителю пророчат место прокурора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО ждут нового прокурора, который придет на место Александра Строгалева, получившего пост главы прокуратуры в Новом Уренгое. Как сообщает URA.RU источник в силовом ведомстве, зампрокурора Николай Сысоев может получить повышение.

«Николай Сысоев сейчас исполняет обязанности прокурора Пуровского района. Есть вероятность, что он получит повышение, так как имеет достаточно опыта — до этого работал заместителем прокурора Ямальского района и тоже исполнял обязанности начальника», — рассказал агентству инсайдер.

В прокуратуре ЯНАО сообщили, что кадровые вопросы еще не решены, а назначением будет заниматься генеральный прокурор РФ. «Николай Сысоев временно исполняет обязанности прокурора Пуровского района», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Строгалев получил должность прокурора Нового Уренгоя. Он работает в правоохранительных органах округа с 2016 года.