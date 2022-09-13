В Тюменской области откроется новый зоопарк

14 сентября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Конкретной даты открытия зоопарка в настоящий момент нет Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменской области появится новый зоопарк. Об этом URA.RU сообщил директор «Тюменского Зоопарка» Олег Погудин. «В настоящий момент строится новый зоопарк, планируется расширение. Осуществляется строительство новых сооружений для содержания животных. По итогам строительства ряд обитателей зоопарка планируется переселить в новые условия содержания», — сообщил директор. Как ранее рассказывал Погудин, в новый зоопарк планируют завести экзотических животных: розового фламинго, гиббонов и пеликанов. Открытие было запланировано на осень, но конкретной даты в настоящий момент нет. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы назвали местный зоопарк местом для пыток. Жители города недовольны условиями содержания животных.

В Тюменской области появится новый зоопарк. Об этом URA.RU сообщил директор «Тюменского Зоопарка» Олег Погудин. «В настоящий момент строится новый зоопарк, планируется расширение. Осуществляется строительство новых сооружений для содержания животных. По итогам строительства ряд обитателей зоопарка планируется переселить в новые условия содержания», — сообщил директор. Как ранее рассказывал Погудин, в новый зоопарк планируют завести экзотических животных: розового фламинго, гиббонов и пеликанов. Открытие было запланировано на осень, но конкретной даты в настоящий момент нет. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы назвали местный зоопарк местом для пыток. Жители города недовольны условиями содержания животных.