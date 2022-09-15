15 сентября 2022
14 сентября 2022

В ЯНАО обвиняемый в подлоге бывший инспектор УФСИН отделался штрафом

СКР: суд Тарко-Сале за подлог приговорил бывшего инспектора УФСИН по ЯНАО к штрафу
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Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, уголовное дело, прокурор, следствие, суд, преступление
Бывший инспектор ФСИН, подделавший документы для осужденного, приговорен к штрафу Фото:

Суд Тарко-Сале (ЯНАО) приговорил бывшего инспектора окружного управления ФСИН к штрафу. Штраф назначен за то, что в 2020 году сотрудник изготовил документы осужденному об отбытии последним обязательных работ, сообщает сайт СУ СКР по ЯНАО.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Инспектор решил подделать документы для приговоренного к 360 часам обязательных работ, чтобы скрыть свое бездействие и отсутствие работы с осужденным. Преступление было выявлено сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области.

Ранее URA.RU рассказало, что инспектор ФСИН по ЯНАО подделал документы для осужденного. На него было заведено уголовное дело.

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Суд Тарко-Сале (ЯНАО) приговорил бывшего инспектора окружного управления ФСИН к штрафу. Штраф назначен за то, что в 2020 году сотрудник изготовил документы осужденному об отбытии последним обязательных работ, сообщает сайт СУ СКР по ЯНАО. «Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — сообщает пресс-служба ведомства. Инспектор решил подделать документы для приговоренного к 360 часам обязательных работ, чтобы скрыть свое бездействие и отсутствие работы с осужденным. Преступление было выявлено сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что инспектор ФСИН по ЯНАО подделал документы для осужденного. На него было заведено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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