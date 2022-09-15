В ЯНАО обвиняемый в подлоге бывший инспектор УФСИН отделался штрафом

СКР: суд Тарко-Сале за подлог приговорил бывшего инспектора УФСИН по ЯНАО к штрафу

Бывший инспектор ФСИН, подделавший документы для осужденного, приговорен к штрафу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Суд Тарко-Сале (ЯНАО) приговорил бывшего инспектора окружного управления ФСИН к штрафу. Штраф назначен за то, что в 2020 году сотрудник изготовил документы осужденному об отбытии последним обязательных работ, сообщает сайт СУ СКР по ЯНАО.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Инспектор решил подделать документы для приговоренного к 360 часам обязательных работ, чтобы скрыть свое бездействие и отсутствие работы с осужденным. Преступление было выявлено сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области.

Ранее URA.RU рассказало, что инспектор ФСИН по ЯНАО подделал документы для осужденного. На него было заведено уголовное дело.