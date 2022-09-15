15 сентября 2022

В Тюмени ограбили женщину с пятью миллионами рублей

В Тюмени неизвестный вырвал у женщины сумку с крупной суммой денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие четвертого Южно-Уральского гражданского форума 2020. Челябинск, деньги, женская сумка
Происшествие произошло на улице Газовиков Фото:

В Тюмени неизвестный мужчина напал на женщину и вырвал из ее рук сумку. В ней находилось 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел на улице Газовиков. Мужчина ударил женщину, вырвал из ее рук сумку и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас нападавшего ищут полицейские. «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастные к этому», — сообщили в ведомстве.

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В Тюмени неизвестный мужчина напал на женщину и вырвал из ее рук сумку. В ней находилось 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел на улице Газовиков. Мужчина ударил женщину, вырвал из ее рук сумку и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас нападавшего ищут полицейские. «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастные к этому», — сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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