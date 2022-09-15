В Тюмени ограбили женщину с пятью миллионами рублей

В Тюмени неизвестный вырвал у женщины сумку с крупной суммой денег

16 сентября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Происшествие произошло на улице Газовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени неизвестный мужчина напал на женщину и вырвал из ее рук сумку. В ней находилось 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел на улице Газовиков. Мужчина ударил женщину, вырвал из ее рук сумку и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас нападавшего ищут полицейские. «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастные к этому», — сообщили в ведомстве.

В Тюмени неизвестный мужчина напал на женщину и вырвал из ее рук сумку. В ней находилось 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел на улице Газовиков. Мужчина ударил женщину, вырвал из ее рук сумку и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас нападавшего ищут полицейские. «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастные к этому», — сообщили в ведомстве.