В Тюмени ограбили женщину с пятью миллионами рублей

Происшествие произошло на улице Газовиков
В Тюмени неизвестный мужчина напал на женщину и вырвал из ее рук сумку. В ней находилось 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Инцидент произошел на улице Газовиков. Мужчина ударил женщину, вырвал из ее рук сумку и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас нападавшего ищут полицейские. «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастные к этому», — сообщили в ведомстве.
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