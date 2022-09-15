В ЯНАО появится новый военкомат

В Яр-Сале построят здание военного комиссариата за 120 миллионов рублей

16 сентября 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Военкомат обойдется бюджету региона в 120 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новое модульное здание военкомата получит Яр-Сале (ЯНАО). Как сообщается на сайте закупок, стоимость объекта составляет более 120 миллионов рублей. «Приобретение, поставка, монтаж, пусконаладочные работы мобильного (инвентарного) здания „Здание военного комиссариата в с. Яр- Сале“. Начальная цена — 120 016 666 рублей», — говорится в документах. В правительства ЯНАО агентству рассказали, что действующее здание военкомата построено в 1969 году и имеет проблемы. «В настоящее время здание военного комиссариата не отвечает в полной мере требованиям, предъявляемым к таким объектам, требует капитального ремонта основания здания, стен (в том числе полное утепление), замена электропроводки, здание само по себе очень холодное. Приобретение модульного здания позволит обеспечить качественную организацию призывной кампании на территории Ямальского района», — ответили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Яр-Сале построят больницу за 2,7 млрд рублей. Ее возведут в эксплуатацию до 24 апреля 2025 года.

Новое модульное здание военкомата получит Яр-Сале (ЯНАО). Как сообщается на сайте закупок, стоимость объекта составляет более 120 миллионов рублей. «Приобретение, поставка, монтаж, пусконаладочные работы мобильного (инвентарного) здания „Здание военного комиссариата в с. Яр- Сале“. Начальная цена — 120 016 666 рублей», — говорится в документах. В правительства ЯНАО агентству рассказали, что действующее здание военкомата построено в 1969 году и имеет проблемы. «В настоящее время здание военного комиссариата не отвечает в полной мере требованиям, предъявляемым к таким объектам, требует капитального ремонта основания здания, стен (в том числе полное утепление), замена электропроводки, здание само по себе очень холодное. Приобретение модульного здания позволит обеспечить качественную организацию призывной кампании на территории Ямальского района», — ответили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Яр-Сале построят больницу за 2,7 млрд рублей. Ее возведут в эксплуатацию до 24 апреля 2025 года.